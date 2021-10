Sındırgı’da Offroad yarışları nefes kesti

Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde bir ilk daha gerçekleştirildi. 1000 rakımlı Yaylabayır Kırsal mahallesinde gerçekleştirilen Offroad yarışları nefes kesti.

Sındırgı Belediyesi organizasyonunda Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve Trıton Anadolu işbirliği ile gerçekleştirilen Offroad yarışlarında heyecan doruktaydı. 600’e yakın Offroad aracının katıldığı festivalde 17 araç kıyasıya mücadele etti. Özel hazırlanan parkuru en kısa sürede tamamlamak için araçlar birbirleriyle yarıştı. Seyirci olarak da yoğun bir kalabalık vardı. Yaklaşık 5 bin kişi yarışları izlemek için parkur etrafında toplandı. Yarışmacılar kadar izleyenler de heyecan dolu dakikalar yaşadı.

Türkiye’nin farklı noktalarından katılımcıların olduğu gibi Rusya, Azerbaycan gibi ülkelerden de gelenler oldu. Parkurda saplanan araçlar da kepçe ve yöre halkının traktörleri yardımı ile çıkarıldı.

Seyirciler ve yarışmacılar adeta çamur banyosu yaptı. Heyecan dolu bir yarışmasının ardından birinciliği Bandırma Kapıdağ Offroad Kulübü Yasin Yıldız ve kopilotu göğüslerken, ikinciliği Isparta Davraz Offroad Kulübü'nden Ferhat Aybay ve kopilotu, üçüncülüğü ise Sındırgı Offroad Kulübü İsmail Karataş ve kopilotu Fatih Susan kazandı. Dereceye girenlere ödülleri İlçe kaymakamı Zafer Oktay, belediye başkan yardımcısı Halil Aldemir, TRITON Anadolu yönetimi tarafından verildi.

Düzenlenen Offroad yarışlarına Balıkesir Milletvekili Yavuz Subaşı, İlçe Kaymakamı Zafer Oktay, Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş, meclis üyeleri, daire amirleri, Türkiye genelinden ve ilçeden binlerce vatandaş katıldı. Heyecan dolu yarışları seyretmek için çoluk çocuk herkes Yaylabayır kamp alanında buluştu.



Ortalık çamura bulandı

Hazırlanan özel parkurda kıyasıya mücadele eden araçlar seyircilere de adeta çamur banyosu yaptırdı. Araçların patinaj çekmesi ve sulara girip çıkması ile seyirciler çamura bulandı. Her şeye rağmen muhteşem bir heyecan yaşadıklarını belirten izleyici Ziya Yümseki “Yarışma o kadar heyecanlı ki, heyecandan üstümüz başımız felaket oldu. Ama olsun değer, adrenalin. Sındırgıya yakışıyor“ dedi.



Turizme değer katıyor, doğa sporlarında ilçemizde ilkleri yapıyoruz

Turizmin canlanması ve farklı aktivitelerle ilçenin tanıtılması adına ilklere imza atan ve sıra dışı festivaller gerçekleştiren Sındırgı Belediye başkanı Ekrem Yavaş, “Doğal Şehir Sındırgı termal kaynaklarıyla, Yağcıbedir halısıyla hakikaten gezilmeye görülmeye değer bir şehir. Bizlerde doğa ve doğallık üzerine etkinlikler yapmaya devam ediyoruz. Ve yılın her bir döneminde farklı bir etkinlikle şehrimizin hem ismini duyurmaya hem de dışarıdan turizmle alakalı insan getirmeye gayret ediyoruz. Ve bunlardan bir tanesinde şimdi Sındırgıda Yaylabayır mahallemizde gerçekleştirdik. 1000 rakımlı bir alanda orman alanı içerisinde mükemmel bir festivali geride bıraktık. Offroad festivalinde 600'e yakın araç buraya gelerek onlara özel olarak hazırladığımız parkurda yarışlar yaptılar. Ve hakikaten bizim ilk defa izlediğimiz ilk defa gördüğümüz bir hadiseydi. Kadın, erkek bütün herkes buraya katılım çok ciddi manada oldu. Hiçbir aksilik yaşanmadan mükemmel bir atmosfer oldu. Özellikle yöre halkımız bu işe ciddi manada sahip çıktı. Başta Balıkesir Büyükşehir Belediye başkanımız Yücel Yılmaz’a, TRITON Anadolu grubuna, Yaylabayır muhtarımıza ve mahalle halkına, belediye personelime, güvenliği sağlayan Jandarmamıza ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

İlçe kaymakamı Zafer Oktay ise, “Bugün ilçe belediyemizle beraber, Offroad kamp ve karavan festivalimizde vatandaşlarımızla buluştuk. Yaylabayır kırsal mahallemizde etkinliğimizde bir çok karavan bir çok ilden bugün ziyaretçimiz ve misafirimiz oldular. Şu anda offroad yarışlarımız devam etmekte. İyi bir beklentimiz vardı, katılımın çok yüksek olmasını bekliyorduk ve gerçekten iyi bir katılım sağladık. Tabi doğal güzellikleriyle Sındırgımızda bu tip etkinliklerin olması bizleri mutlu etti. İnşallah her sene bundan sonra yapmaya çalışacağız. Tüm misafirlerimize katılımcılarımıza ben hoş geldiniz diyorum. Teşekkür ediyorum. Hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum“ şeklinde konuştu.

Manisa Gördes Offroad kulübünden katılan ve ilk yarışmacı Vedat Işık "TATA Telcoline aracımla parkura katıldım. Gayet zevkli bir yarıştı. Manisa Gördes ilçesinden katılıyorum, komşu ilçe. Gayet başarılı bir organizasyon olmuş. Başta belediye başkanımıza, belediye personeline, Büyükşehir Belediyesine hani bu tür etkinliklere katkı sağladığı için destek verdiği için çok çok teşekkür ederim" cümlelerine yer verdi.

Organizasyonda aktif rol alan Bener Göçmeni “Balıkesirden geliyoruz. Organizasyonda görevliyiz. Sındırgıda bu etkinlik 3 gündür tabi aktif olarak ama biz yaklaşık 1 aydır sürekli gelip gidiyoruz parkurun hazırlığı için olsun etkinlik için. Çok mutluyuz. Beklediğimizden çok daha fazla katılım oldu şu an için“ sözlerine yer verirken, Triton Anadolu Yönetim başkanı Volkan Karagül de, “Triton Anadolu Offroad yönetimi başkanıyım. Buraya Sındırgı Belediyesinin desteğiyle beraber çok güzel bir organizasyon yapmaya geldik. Gayet de çok güzel oldu. Bütün herkes eğlendi coştu. Yani eksiklerimiz gediklerimiz olmuştur. Onlar affola. Ama gayet çok güzel bir ortam. Sındırgı için muhteşem bir şey yaptığımızı düşünüyorum” diye konuştu.

Yarışlarda birinci olan Yasin Yıldız, “İyi bir etkinlik oldu. Bayağı eğlenceliydi, çok güzeldi. Kopilotumla birlikte büyük bir iş başardık. İlk girdiğimiz de de birinci olacağımız belliydi zaten. En son kapanışı da yine biz yaptık. Aracımız yüzümüzü güldürdü Allah’a şükür. Birinci olduk. Bu kadar yani. Teşekkür ediyorum, emeği geçen herkese teşekkür ederim” açıklamasında bulundu.

Beklenen katılımın üstünde muhteşem bir festival olduğunu belirten Aydemir Tozar, “Sındırgıya geldik inanın çok mutlu hakikaten çok güzel hazırlanmış şekilde gördüm. Belediye başkanımıza bütün ekiplere çok teşekkür ederim. Yani harika bir etkinlik geçirdik. Offroad güzergahı harika. Yani çıtırdan biraz daha yüksekte tam yani istediğimiz kıvamında yaptık zaten bu alanı. Bayağı yaklaşık herhalde tahmin söylüyorum da 15 20 bin gibi katılımcı var herhalde ortalama. Benim gördüklerim, daha görmediklerim var daha yukarılara çıkamadım ben. Yani genel baktım ben çünkü. Yani çok güzel hazırlanmış, Belediye Başkanımıza inanın çok teşekkür ediyorum” dedi.

