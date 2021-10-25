Balıkesir'de orman yangını (2)

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YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

Balıkesir'in Edremit ilçesine bağlı kırsal Dereli Mahallesi'nde saat 06.30 sıralarında çıkan orman yangını, havadan ve karadan müdahaleyle saat 10.30 sıralarında kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarının devam ettiği bölgede, hasar tespit çalışmaları sürüyor.DHA-Genel Türkiye-Balıkesir / Merkez Fatih Emrah ERDOĞAN

2021-10-25 11:15:55



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