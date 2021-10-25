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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Balıkesir'de orman yangını (2)

DHA

Balıkesir'de orman yangını (2)


YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI
Balıkesir'in Edremit ilçesine bağlı kırsal Dereli Mahallesi'nde saat 06.30 sıralarında çıkan orman yangını, havadan ve karadan müdahaleyle saat 10.30 sıralarında kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarının devam ettiği bölgede, hasar tespit çalışmaları sürüyor.DHA-Genel Türkiye-Balıkesir / Merkez Fatih Emrah ERDOĞAN
2021-10-25 11:15:55

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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