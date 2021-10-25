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Marmara´dan 5 bin metrekare hayalet ağ çıkarıldı

DHA

Marmara´dan 5 bin metrekare hayalet ağ çıkarıldı


BALIKESİR, (DHA) BALIKESİR Büyükşehir Belediyesi, Çanakkale 18 Mart Üniversitesi ile Balıkesir İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün iş birliğiyle yürütülen ´Hayalet Ağların Temizlenmesi Projesi´ kapsamında Bandırma İlçesi Dutlimanı Mahallesi açıklarında yaklaşık 5 dönümlük alanı kaplayacak büyüklükte hayalet ağ çıkarıldı.Deniz ve kıyıların kirlenmesi önlemeyi, kirlilikle mücadeleyi özendirmeyi ve geliştirmeyi, gelecek nesillere sağlıklı bir çevre bırakmayı hedefleyen Sıfır Atık Mavi Projesi´ni imzalayan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, çevre dostu belediyecilik anlayışıyla çalışmalarını sürdürdükleri söyledi. Bu kapsamda Balıkesir Büyükşehir Belediyesi´nin, denizlerdeki biyolojik çeşitliliğe ve sürdürülebilirliğe büyük tehdit oluşturan ve "hayalet ağ" olarak da tarif edilen terk edilmiş ağlar ile sürdürdüğü mücadeleye devam ediyor.PROJE 3 YIL DEVAM EDECEKHayalet ağlar olarak bilinen; terk edilmiş, kaybolmuş ya da atılmış balık ağlarının, deniz tabanını kazıdığını ve deniz altındaki yabani hayvanların kapana kısılmalarına ve boğulmalarına neden olduğunu belirten Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, "Bu durum denizcilik ve balıkçılık ekonomisini tehlikeye atmaktadır. Küresel olarak, deniz memelilerinin yüzde 45´i, deniz kuşlarının yüzde 25´i ve tüm deniz kaplumbağası türleri hayalet ağlar da dahil olmak üzere denizel atıklardan etkilenmiş durumda. Belediyemiz, Çanakkale 18 Mart Üniversitesi ile Balıkesir İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün ortaklığıyla yürütülen ´Hayalet Ağların Temizlenmesi Projesi´ kapsamında Bandırma İlçesi Dutlimanı Mahallesi açıklarında yaklaşık 5 dönümlük alanı kaplayacak büyüklükte hayalet ağ çıkarıldı. 3 yıl boyunca sürecek projeyle hem Marmara hem de Ege Denizi´nde tespit edilen tüm hayalet ağlar temizlenmesi planlanıyor. Hayalet ağların temizlenmesinin yanı sıra sualtı canlılığının artırılması, suni resif oluşturulması, kırmızı mercanların korunması gibi birçok bilimsel proje takip edilecek" dedi. DHA-Genel Türkiye-Balıkesir / Merkez
2021-10-25 12:58:19

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