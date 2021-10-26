Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Organize Sanayi Bölgesi trafiğini rahatlatacak 30 milyon liraya mal olan yolda sona gelindi

Balıkesir'de günde 40 bin kişinin giriş çıkış yaptığı Organize Sanayi Bölgesi yolunda yaşanan trafik sıkıntısına Balıkesir Büyükşehir Belediyesi çözüm üretti. Genişleyen organize sanayi bölgesine yoluna alternatif yol yapan Büyükşehir Belediyesi 4,5 kilometrelik yolda sona yaklaştı.

Balıkesir'de her gün binlerce insanın giriş çıkış yaptığı Organize Sanayi Bölgesi yolundaki trafik problemi çözülüyor. Özellikle iş giriş ve çıkış saatlerinde kilit halini halan trafiğe çözüm üretildi. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Organize Sanayi Bölgesi'nin büyüme kararı almasından ve bu nedenle daha fazla insanın bu noktaya girişçıkış yapacağı öngörmesinden dolayı alternatif bir yol ile bölge trafiğini rahatlatacak. OSB GaziosmanpaşaAdliyeBahçelievler Mahallesi trafiğine de olumlu yansıyacak yeni yol ile ilgili konuşan Yol Yapım Bakım Onarım Daire Başkanı Gökhan Mit, "Organize Sanayi Bölgemizde 40 bin civarında çalışanımız var. Bu sayı genişleme sahası ile birlikte daha da artacak. Buraya giden servis araçlarının ve diğer araçların şehrin merkezine daha iyi, daha çabuk ve daha kaliteli bir şekilde gelebilmeleri için Atatürk Şehir Hastanesi arkasından organize sanayiye bağlanan bir yol planladık. 2 gidiş 2 geliş olacak şekilde, bisiklet yolları ile beraber yaklaşık 4 buçuk kilometrelik yol ağına sahip olacağız. Gaziosmanpaşa Mahallesi'ndeki trafik sıkışıklığını gidermek için hastane arkasından, adliyeye, dokuma caddesine aktaracak şekilde hızlı bir yol yaptık" dedi.

Mit, sözlerini şöyle sürdürdü: "Yolun maliyeti, kamulaştırmalar, elektrik aydınlatma, çevre düzenlemesi, bisiklet yolları, sıcak asfaltın yapılması yaklaşık 30 milyon liralık bir bütçe söz konusu. Şu an orta refüjler bitme aşamasında, çevre düzenlemesi yapılıyor. Refüjler tamamlandıktan sonra toprak işleri var, çizgiler çekilip yol açılacak. Hava şartları bizi zorluyor ama işin sonuna geldik. Kasım sonuna tamamlamayı hedefledik" dedi.

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