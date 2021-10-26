Balık tezgahlarında fırtına esti

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde balık fiyatları yükselişe geçti. Bir günlük yaşanan fırtına sebebiyle etiketler neredeyse ikiye katlandı. Hamsinin kilosu ise 40 liraya dayandı.

Bandırma'da bir günlük yaşanan fırtına balık tezgahlarında da esti. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Bandırma Balık Haline gelen balık miktarında azalma görülürken, bir gün önce 20 TL'ye kadar düşen hamsinin kilosu 40 TL'den satışa sunuldu. Bir günlük yaşanan fırtınanın balık fiyatlarını yükselttiğini belirten balıkçı Barış Yıldız, "Geçen hafta havaların esmesiyle birlikte balıkçı teknelerimiz denize açılamamıştı. Bu da hem balık miktarını düşürdü, hem de balık fiyatlarını yükseltmişti. Bu sabah itibariyle hamsi 40 TL'den satılırken, sardalyanın kilosu 30 TL'den, istavritin ise 25 TL'den satılıyor. Balık halimizde lüferin tanesi 40 TL'ye satılırken, levrek 25 TL'den alıcı buluyor. Bugün itibariyle fırtına dindi, yarın halimize bol miktarda balık geleceğini tahmin ediyoruz. Balık bol gelince fiyatlar düşer" şeklinde konuştu.

Balık fiyatlarının yüksek olması sebebiyle balık haline vatandaşın ilgisinin az olduğu görülürken, vatandaşlar balık fiyatlarının yüksek olmasından yakındı.

Yerli torik 200 TL'den alıcı bekliyor

Balık hali tezgahlarında yerini alan ve bir gün önce 100 TL'ye satılan Marmara toriğinin tanesi bugün 200 TL'den satılırken, hamsi ise 40 TL'den satılıyor. Önümüzdeki günlerde balık miktarında artışa bağlı olarak fiyatların düşmesini beklediklerini belirten balıkçı Okan Balıbek ise, "Havalar düzeldi, rüzgar etkisini yitirdi. Hamsi 40 TL, yerli palamut tanesi 50 TL ve bugün tezgahımızda yer alan 2 kiloluk yerli Marmara torik ise tanesi 200 TL arasında satılıyor. Havaların böyle güzel gitmesi durumunda balık miktarının daha da artmasını ve balık fiyatlarının düşmesini bekliyoruz " diye konuştu.

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