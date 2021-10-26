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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Balıkesir'de polis ve jandarmadan 50 şahsa operasyon

İHA

Balıkesir'de polis ve jandarmadan 50 şahsa operasyon

Balıkesir'de polis ve jandarma ekiplerinin ayrı ayrı yaptığı asayiş ve uyuşturucu operasyonlarında 50 şahıs gözaltına alınırken, adli makamlara sevk edilen 13 kişi tutuklandı.
Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri genel güvenliği ve asayişi sağlamak maksadıyla il merkezi, Ayvalık, Bandırma, Burhaniye, Edremit, Erdek, Gönen ve Susurluk ilçelerinde 25.10.2021 tarihlerinde yapılan çalışmalarda çeşitli suçlardan aranan 23 şahsı gözaltına alındı. Adli makamlara sevk edilen 12 şahıs tutuklandı. Yapılan aramalarda 2 adet ateşli silah ve silahlara ait 7 adet fişek, 1 adet kurusıkı tabanca, 2 adet ruhsatsız tüfek ve 3 adet kartuş ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin Ayvalık, Bandırma, Burhaniye, Edremit, İvrindi, Karesi ve Savaştepe ilçelerinde yaptığı yol aramalarında çeşitli suçlardan aranan 18 şahıs gözaltına alınırken, 2 adet ruhsatsız tabanca, 4 adet tabanca fişeği ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince uyuşturucu madde ticareti, kullanımını ve sokak satıcılarının faaliyetlerini önlemeye yönelik olarak 25.10.2021 tarihinde il merkezi, Edremit ve Ayvalık ilçelerinde yapılan 7 ayrı çalışmada 9 şüpheli şahıs gözaltına alınırken, 1 şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. 8 şahıs ise haklarında yapılan adli işlemler sonrası serbest bırakıldı. Olaylarla ilgili yapılan aramalarda 27,70 gram kokain, 1,76 gram metamfetamin, 25,77 gram esrar, 458 adet ecza hap, 1 adet ecstasy, 1 adet uyuşturucu madde ticaretinde kullanılan dijital hassas terazi, uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen bin 70 TL nakit para ele geçirildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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