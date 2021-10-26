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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Burhaniye’de Kaymakam Memiş kırsal mahalleleri ziyaret etti

İHA

Burhaniye’de Kaymakam Memiş kırsal mahalleleri ziyaret etti

Burhaniye ilçesinde, Kaymakam İlyas Memiş, mahalle ziyaretlerine devam ediyor. Kaymakam Memiş, dünde kırsal Karadere ve Kurucaoluk mahallelerini ziyaret ederken, vatandaşlarla sohbet etti.
Burhaniye Kaymakamı İlyas Memiş. Merkez mahallelerinden sonra kırsal mahalle ziyaretlerine başladı. İlk önce Karadere Mahallesine giden Kaymakam İlyas Memiş’i muhtar Ramazan Koç karşıladı. Burada vatandaşlarla sohbet eden Kaymakam daha sonra Kurucaoluk Mahallesine geçti. Burada da muhtar Hüseyin Arıcı tarafından karşılanan Kaymakam ve beraberindekiler, talepleri dinledi ve not aldı. Kaymakam Memiş, gezileri, vatandaşların ihtiyaç ve sorunlarını mahallinde dinlemek için düzenlendiğini söyledi. Kaymakam, “Kamu hizmetlerini tüm mahallelerimize etkin şekilde ulaştırmak ve halkımızın sorunlarını yerinde görerek çözümü için gerekli çalışmaların yapılmasını sağlamak için mahalle ziyaretleri düzenliyoruz. Gezilerimiz devam edecek” dedi. Gezi programa, İlçe Jandarma Komutanı J. Yzb. Alim Burak Çelik, Belediye Başkan Yardımcısı Tamer Midilli, İlçe Yazı İşleri Müdürü Abdurrahim Yardım, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Muhsin Pala İlçe Milli Eğitim Müdürü Bora Zihni ve İlçe Müftüsü Mustafa Ali Işık katıldı.

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