Kepsut Belediyesi'nin projesine büyük ödül

Kepsut Belediyesi tarafından sürdürülebilir ulaşımın sağlanması ve ilan ve reklam materyallerinin kent estetiğini geliştirmesi amacıyla hazırlanan 'Tabela' isimli proje, Ankara'da Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) tarafından düzenlenen yarışmada ödül aldı.

Kepsut Belediyesi tarafından sürdürülebilir ulaşımın sağlanması ve ilan ve reklam materyallerinin kent estetiğini geliştirmesi amacıyla hazırlanan Tabela isimli proje, Ankara'da Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) tarafından düzenlenen yarışmada ödül aldı.

Kepsut Belediyesi, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, TBB ve Gaziantep BŞB. Başkanı Fatma Şahin, Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı ve Yerel Yönetim Politikaları Kurulu Başkanvekili Prof. Dr. Şükrü Karatepe ve Araştırmacı Yazar ve Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu Başkanvekili İskender Pala'nın katılımlarıyla Türkiye Belediyeler Birliği tarafından düzenlenen ve farklı illerden bin 400 belediyenin katılımı ile gerçekleştirilen proje yarışmasında ödül aldı.

Kazanılan ödülün hem maddi hem de manevi değerinin büyük olduğunu belirten Kepsut Belediye Başkanı İsmail Cankul, "Sürdürülebilir ulaşımın sağlanması ve ilan ve reklam materyallerinin kent estetiğini geliştirmesi amacıyla tasarladığımız ve Vefalı Yurt kepsutumuza birçok farklı alanda katkı sağlamasını hedeflediğimiz projemizin bin 400 belediye projesinin içerisinde en iyisi seçilerek ödül alması bizi gururlandırdı ve mutlu etti. Aynı zamanda bu destek ve ödül Kepsutumuz için önemli çalışma ve projeler yaptığımızı göstererek bizleri onure etti. Değerli projemize verilen destek ve ödül nedeniyle Türkiye Belediyeler Birliğine teşekkür ediyor, ödüllü projemizin ilçemize hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.