Kuvayi Milliye yeşil alan kazanıyor

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Kuvayi Milliye Mahallesinde yeşillendirme çalışmalarına hız verdi.

Gerçekleştirdiği yeşil alan düzenlemeleriyle kent sakinlerine nefes alabilecekleri park ve dinlenme alanları oluşturan Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Karesi İlçesi Kuvayi Milliye Mahallesi Cihat Bilgehan Caddesi’nde gerçekleştirdiği yeşil alan düzenlemesiyle bölgede yaşayanların hem dinlenme, hem eğlenme hem de spor yapma ihtiyaçlarına cevap verecek.

Altıeylül İlçesi Bahçelievler Mahallesi 320. Sokak’ta 46 bin metrekarelik alan üzerine inşa ettiği semt parkında çalışmalarını sürdüren Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, şimdi de Karesi İlçesi Kuvayi Milliye Mahallesi Cihat Bilgehan Caddesi'nde yeşil alan düzenlemesi yapıyor. Mahalle sakinlerinin talepleri doğrultusunda şekillenen proje; bölgede yaşayanların yürüyüş ve spor yapabilecekleri, dinlenebilecekleri bir alan olarak planlandı.

Daha yeşil ve daha güvenli

Yeşil alanların ön planda tutulduğu proje kapsamında çok sayıda ağaç dikimi gerçekleştirildi, çimlendirme yapıldı. Yeşil alanların sulamasını ise kurduğu otomatik sulama tesisatı ile yapacak olan Büyükşehir Belediyesi, ayrıca aydınlatmalarla bölgeyi daha görünür ve güvenli bir yer haline getiriyor. Düzenleme çalışmaları kısa sürede tamamlanarak alan, mahalle sakinlerinin hizmetine açılacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.