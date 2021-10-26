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Mitoloji ve Arkeoloji Uluslararası Arkeolojik Sempozyumu Edremit'te yapıldı Edremit Belediye Başkanı Arslan: “Roma ile Edremit arasındaki bu köprü tarihî bir şanstır” Aeneas Derneği Başkanı Giovanni Cafeiero de: “Türkiye’ni tarihteki merkezi konumunu, Avrupa kültüründeki merkezi konumunu kanıtlayıcı araştırmaların yapılmasına olanak veren bu proje gerçekten önemli bir proje”

İHA

Mitoloji ve Arkeoloji Uluslararası Arkeolojik Sempozyumu Edremit'te yapıldı Edremit Belediye Başkanı Arslan: “Roma ile Edremit arasındaki bu köprü tarihî bir şanstır” Aeneas Derneği Başkanı Giovanni Cafeiero de: “Türkiye’ni tarihteki merkezi konumunu, Avrupa kültüründeki merkezi konumunu kanıtlayıcı araştırmaların yapılmasına olanak veren bu proje gerçekten önemli bir proje”

Ortak Kültür Mirası: Türkiye ve AB Arasında Koruma ve Diyalog 2 Hibe Programı kapsamında tescil edilen Aeneas Kültür Rotası kapsamında Troas ve Latium Bölgesindeki Aeneas, Mitoloji ve Arkeoloji Uluslararası Arkeolojik Sempozyumu Balıkesir’in Edremit ilçesinde gerçekleştirildi.
Edremit Belediyesi, Aeneas Derneği ve Roma Sapienza Üniversitesinin işbirliği Türkiye ve İtalya Kültür Bakanlıklarının da destek verdiği arkeoloji sempozyumunda İtalya’nın Sapienza, Siena, Çanakkale Onsekiz Mart ve Ege Üniversitelerinden bilim insanları bir araya geldi. Troya’dan, Antandros’dan ve İtalya Colosseum Arkeolojik Parkından kazı heyeti başkan ve üyeleri ile yöneticilerinin de katıldığı sempozyum 10 oturumda gerçekleştirildi. Aenas’ın İzinde Projesi Sunumu ile başlayan sempozyumda konuşan Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, “Truva’dan kaçarken, elinde küçük oğlu ve sırtında yaşlı babasını taşıyarak Avrupa medeniyetini kuran Aeneas gibi bizler de tarihimizi sırtımızda, geleceğimizi elimizde tutarak barış, kardeşlik ve yeni kalkınma ufuklarına doğru hep birlikte yürüyeceğiz” dedi.
Başkan Arslan bu projenin 5 ülkeyi kapsadığını ifade ederek, “Bu toprakların insanları olarak, Afrodit'in oğlu ve Hektor'un kuzeni Prens Aeneas ile aynı topraklarda yaşadığımızı bilmekten heyecan duyuyoruz. Onun torunlarının Roma’yı kurduğunu okurken tarifsiz duygular yaşıyoruz. Onun kat ettiği yol, Türkiye, Yunanistan, Arnavutluk, İtalya ve Tunus ile birlikte 5 ülkeyi birbirine bağlıyor. Sadece ülkeleri değil, UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde bulunan ören yerlerini, arkeolojik sit alanları ile kırsal ve doğal alanları da birbirine bağlıyor. Bu açıdan çok ama çok şanslıyız.” Dedi.
Roma ile Edremit arasındaki tarihi köprünün büyük bir şans olduğunu ifade eden Başkan Selman Hasan Arslan, “Bu kültürel bağ, turistik, bilimsel, ekonomik vb. ilişkiler adına da şüphesiz değerli ve özeldir. Roma ile Edremit arasındaki bu köprü tarihi bir şanstır. Ortak kültür motifleri ve mâzi kesişimi yeni kapılar açmak ve yakınlaşmak adına dev fırsattır” dedi.
Aeneas Rotası’nın Türkiye’den başlayan ilk rota olduğunu ifade eden Başkan Arslan, “Bugün Aeneas Rotası Türkiye'den başlayan ilk deniz rotasıdır. Avrupa Konseyi Kültür Rotaları programının ilk arkeolojik rotasıdır. 40 tescilli Kültür Rotası arasında Türkiye’den ilk kültür rotasıdır. 2021/2022 döneminde Avrupa’dan yapılan 17 başvuru projesi içinde ilk sırada olan, en başarılı seçilen, bölgenin prestijini arttıran bir projedir. Bu çabamızla Balıkesir’in tanıtımına büyük katkı sağlayacağımıza eminiz” dedi.
Kültür ve Turizm Bakanlığı AB ve Dış İlişkiler Daire Başkanlığı temsilcisi İlkay İvgin bir açılış konuşması yaptı ve proje hakkında bilgiler paylaştı.
Roma’nın temellerinin Truva ile atılmaya başlandığını ifade eden İtalya Kültür ve Turizm Bakanlığı temsilcisi Francesca Lıcordarı, “Aeneas’ın ilk burada karaya çıkması bir kültür değişimine sebep oldu. Truva Kralının etkisiyle süreç içerisinde Roma’nın geçmiş dönemlerinin temelleri Truva’dan kaynaklanan bu çıkartma sonucu atılmış oldu” dedi.
Arnavutluk Butrint Kazı Başkanı Dr. Erlind Sulo açılış konuşmasında, “Büyük bir adamın mirası üzerindeyiz şu an. Verdiği mesaj neydi? “Komşunu sev ve birlikte yaşa”. Aslında arkeoloji ve tarih boyunca üzerinden yayılan mesajda buydu. İşte bu yüzden de çalışmalarımız çalışmalarımızı sürdürmek ve yeni ufuklara yeni iş birliklerine erişmek çok önemli. Ancak bu sayede daha güçlü bağlar oluşturabiliriz. Bu sempozyum bize bu açıdan yeni olanaklar sağlıyor” dedi.
Aeneas Derneği Başkanı Giovanni Cafeiero de, “Türkiye’nin tarihteki merkezi konumunu, Avrupa kültüründeki merkezi konumunu kanıtlayıcı araştırmaların yapılmasına imkan veren bu proje gerçekten önemli bir proje. Müşterek tarihsel kültürümüzün, mirasımızın kaynağını oluşturan bu proje gerçekten önemli bir proje. Akdeniz Kültürü ve medeniyetleri ve dolayısı ile Akdeniz’e kıyısı olan tüm ülkelerin müşterek noktalarının ortaya çıkartılması Homeros’tan İlyada Destanı’na, Aeneas’a kadar olan müşterek kültürümüzün altının çizilmesi açısından büyük bir önem taşımaktadır” dedi.
Daha sonra Edremit Belediyesi İnsan Kaynakları Müdürü Tamer Acar da yapılan çalışmalar hakkında kısa bir brifing sunumu yaptı. Konuşmalardan sonra ise sempozyum oturumlarına geçildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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