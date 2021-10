(ÖZEL) Başkan Yavaş’ın imdadına ATV aracı yetişti

Offroad yarış pistini test etmek isteyen Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş, çamura saplanınca imdadına 4x4 ATV aracı yetişti.

Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde gerçekleşen Sındırgı Kamp, Karavan ve Offroad Festivali kapsamında gerçekleşen Offroad yarışlarında Başkan Yavaş, pisti test etmek üzere bindiği Offroad aracı ile su dolu hendekte kaldı. Aracın parkuru çıkamaması ve arızalanması nedeniyle içi su dolmaya başlayınca Başkan Yavaş’ı ATV aracı kurtardı. ATV’lerin keyfine varan Başkan Yavaş parkurun tamamını bu araçla dolaştı. Zorlu parkurda gerçekleşen Offroad yarışları da katılımcılardan tam not aldı.

Sındırgı’da farklı etkinliklerin gerçekleşmesini sağlayan ve her platformda örnek olmak için ilk test edenlerden olan Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş, “Doğal Şehir Sındırgı'da, Yaylabayır'da macerayı seven ne kadar insan varsa hakikaten burada toplandı. Bizler de biraz önce, bize hava atan bir arkadaş vardı. Dedi ki; 'Başkanım pist yapmışsınız ama offroad parkuru pek de zorlu değil. Hafif bir parkur olmuş' diye bize bir hava attı. Keşke biraz daha derin mi yapsaydık diye düşünürken adamcağız maalesef yarı yolda kaldı. Bizim de imdadımıza Bursa’dan bir arkadaşımız yetişti. Önce su almaya başladı araba ama arkasından şu bu derken baktık olmadı boğulacağız, onun tabi ATV'si geldi. Ve biz de dedik ki kusura bakmayın arkadaşlar siz bunu hak ettiniz, siz kalın burada. Biz 2 tur bindirdik üstüne" dedi.

