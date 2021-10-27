Burhaniye Kaymakamı Memiş, kurumları ziyaret etti denetim yaptı

"Neden star olamadığını bu gece anladık!"

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Burhaniye ilçesinde, Kaymakam İlyas Memiş, kurum ziyaretleri kapsamında ilçedeki bazı kurumları ziyaret ederek denetimlerde bulundu. Kaymakam, ilçedeki kurumlardan İlçe Jandarma Komutanlığı, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ,İlçe Nüfus Müdürlüğü, Müftülük ve Mal Müdürlüğüne ziyaret ve denetimlerde bulundu.

Kurum amirleri tarafından karşılanan Kaymakam, yapılan hizmet ve çalışmalar hakkında kurum amirlerinden bilgi aldı. Kaymakam Memiş, ziyaretlerde kurumların vatandaşlara, en güzel şekilde hizmet sunması noktasındaki hassasiyetlerini hatırlatarak çalışmalarında başarılar diledi.

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