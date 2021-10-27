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Ziraat Türkiye Kupası: Balıkesirspor: 0 - Başkent Üniversitesi Alanya Kestelspor: 2

İHA

Ziraat Türkiye Kupası: Balıkesirspor: 0 - Başkent Üniversitesi Alanya Kestelspor: 2

Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur karşılaşmasında Balıkesirspor sahasında karşılaştığı Başkent Üniversitesi Alanya Kestelspor'a 20 mağlup olarak, Ziraat Türkiye Kupası'na veda etti.

Maçtan dakikalar
5. dakikada Balıkesirspor’un kazandığı serbest atışı Günay kullandı ceza sahası içinde Enes’in kafa şutunu kaleci İsmail elinden kaçırdı Kestel defansı topu kornere çeldi.
25. dakikada Balıkesirspor’un kazandığı serbest atışı Güney Çelik Keleş kullandı. Ceza sahası içinde Cedric Kore’nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak kale direğinin dibinden auta çıktı.
30. dakikada ani gelişen BÜ Alanya Kestelspor atağında Hüseyin'in arapası ile topla buluşan Cihan’ın sert şutu defansa çarparak Kaleci Yiğithan’da kaldı.
50. dakikada gelişen Alaya Kestelspor atağında Cihan Halil'in ceza sahası içine yaptığı ortaya Efe Görgülü müsait durumda auta attı.
58. dakikada ani gelişen Kestelspor atağında Ahmet Ülük'ün pası ile topla buluşan Hüseyin Erkan'ın vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 10
78. dakikada gelişen Alanya Kestelspor atağında Murat'ın çalımlarla ceza sahasına getirdiği topu Samet Bulut ağlarla buluşturdu.02

Stat: Balıkesir Atatürk
Hakemler: Mehmet Türkmen xx, Vedat Demir xx, Mehmet Özer xx
Balıkesirspor: Yiğithan Kır xx, Hüseyin Karabey xx, Abraham Nwankwo xx (Berk Tosun dk. 81 ?), Bosse Adam Cedric Kore xx (Cemal Kızılateş dk. 62 x), Alperen Erdinç xx, Enes Karabulut xx, Güney Çelik Keleş xx, Okan Kaplan x (Oto'o dk. 46 xx), Erdem Gökçe xx (Andaç Güleryüz dk. 64 x), Berkay Aykurt xx (Foxi dk. 46 x), Emirhan Çakır xx
Yedekler: Yasin Yiğit Berber,
Teknik Direktör: İsmet Kamak
Başkent Üniversitesi Alanya Kestelspor: İsmail Ünal xxx, Murat Sevimler xx, Mutlu İlengöz xxx, Berkay Arı xx, Murat Sevimler xx (Ali Berke Timurcioğlu (dk. 87 ?), Salim Farsak xx, Cihan Halil xx (İbrahim Ethem Sevinç dk. 80 x), Hüseyin Erkan xxx (Vural Akkurt dk. 87 ?), Samet Bulut xxx (Talha Özler dk. 87 ?), Efe Görgülü xx (Alp Huy dk. 59 x), Ahmet Ülük xx
Yedekler: Berkant Boz, Abdullah Berk Karadağ
Teknik Direktör: Fahrettin Sayhan
Goller: Hüseyin Erkan (dk. 58), Samet Bulut (dk. 78) (Alanya Kestelspor)

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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