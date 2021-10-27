Balıkesir'e 300 basket potası

Gençlik Spor Bakanlığınca ülke genelinde başlatılan “Yer Gösterin Pota Yapalım” projesi kapsamında Balıkesir’de merkez, ilçe ve mahallelerde toplam 300 adet basket pota yapımı tamamlandı.

Gençlik ve Spor Bakanlığınca ülke genelinde başlatılan “Yer Gösterin Pota Yapalım” projesinde Balıkesir’de proje kapsamında belirlenen yerlere potaların montajları yapıldı. Şehir merkezinde ilçelere ve mahallelerde belirlenen uygun alanlara potaların yapımı tamamlanarak, sporun, toplumun her kesimine yaygınlaştırılması, çocuklar ve gençlerin sporla buluşması sağlanması hedefleniyor.

Sporun tabana yayılması için yapılan bu projelerin artarak devam edeceğini belirten Gençlik ve Spor İl Müdürü Lokman Arıcıoğlu, şunları söyledi: “Bakanlığımızın basketbolu yaygınlaştırma adına ‘Yer gösterin Pota Yapalım’ anlayışıyla 10 Bin Pota Projesi kapsamında; Balıkesir olarak İlçe Müdürlüklerimizin vasıtasıyla Belediyelerle, İlçe Milli Eğitim Müdürlükleriyle, muhtarlıklarla, üniversitelerle ve diğer kurumlarla irtibata geçilerek uygun alanların belirlenmesiyle birlikte 300 potanın montajları tamamlanmış oldu. Sayın Bakanımızın çok önem verdiği bu proje ile Bu proje ile bu branşı erişilebilir hale getirmenin yanında; yeteneği olanlara ulaşmak, çocuklarımızın, gençlerimizin kötü alışkanlıklardan korunmasını sağlamak, basketbolda yeni yıldızları yetiştirmek amacında olacağız. Bu anlamda spor yatırımlarımız hızla devam ediyor. Yakın zamanda hizmete açacağımız yeni projeleri de tamamlayarak ciddi mesafe almış olacağız. Emeği geçen, destek olan herkese teşekkür ederim” dedi.

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