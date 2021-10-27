"Neden star olamadığını bu gece anladık!"

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Tufan DALGIÇ/ BANDIRMA (Balıkesir), (DHA) -

STAT: 17 Eylül

HAKEMLER: İlker Yasin Avcı, Barış Çardarklı, Samet Özkul

ROYAL HASTANESİ BANDIRMASPOR: Veysel Alpay, Manaj, Kerim (Dk. 88 Hüseyin), Mehmet (Dk. 79 Akabueze), Abdullah (Dk.69 Jacob), Bilal (Dk. 88 Berke), Levent (Dk. 46 Pucko), Burak, Gökay, Süleyman

ÇANKAYA FUTBOL KULÜBÜ: Hüseyin Rahmi, Salim, Haydar, Ahmet (Dk. 61 Emir Kaan), Batuhan, Hacı Mustafa (Dk. 61 Berke Avcı) (Dk. 86 Mücahit) Serhan, Volkan, Adnan, Berkay

GOLLER: Dk. 82 Kerim, Dk. 84 Manaj (Royal Hastanesi Bandırmaspor)

SARI KART: Ahmet (Çankaya Futbol Kulübü)

Ziraat Türkiye Kupası 3´ncü Tur karşılaşmasında Royal Hastanesi Bandırmaspor, konuk ettiği Çankaya FK´yi 2-0 yenerek bir üst tura yükseldi. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 82'nci dakikada Kerim ve 84'üncü dakikada Manaj kaydetti.

DHA-Spor Türkiye-Balıkesir / Bandırma Tufan DALGIÇ

2021-10-27 17:18:02



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