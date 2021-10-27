Tufan DALGIÇ/ BANDIRMA (Balıkesir), (DHA) -
STAT: 17 Eylül
HAKEMLER: İlker Yasin Avcı, Barış Çardarklı, Samet Özkul
ROYAL HASTANESİ BANDIRMASPOR: Veysel Alpay, Manaj, Kerim (Dk. 88 Hüseyin), Mehmet (Dk. 79 Akabueze), Abdullah (Dk.69 Jacob), Bilal (Dk. 88 Berke), Levent (Dk. 46 Pucko), Burak, Gökay, Süleyman
ÇANKAYA FUTBOL KULÜBÜ: Hüseyin Rahmi, Salim, Haydar, Ahmet (Dk. 61 Emir Kaan), Batuhan, Hacı Mustafa (Dk. 61 Berke Avcı) (Dk. 86 Mücahit) Serhan, Volkan, Adnan, Berkay
GOLLER: Dk. 82 Kerim, Dk. 84 Manaj (Royal Hastanesi Bandırmaspor)
SARI KART: Ahmet (Çankaya Futbol Kulübü)
Ziraat Türkiye Kupası 3´ncü Tur karşılaşmasında Royal Hastanesi Bandırmaspor, konuk ettiği Çankaya FK´yi 2-0 yenerek bir üst tura yükseldi. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 82'nci dakikada Kerim ve 84'üncü dakikada Manaj kaydetti.
DHA-Spor Türkiye-Balıkesir / Bandırma Tufan DALGIÇ
2021-10-27 17:18:02
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.