THY'nin Edremit'e kışında uçuşları devam edecek

AK Parti Balıkesir Milletvekili Çelik, THY'nin EdremitAnkara kış tarifesinde kaldırılan seferlerin bu yıl devam edeceği müjdesini verdi.

Çelik, “Bilindiği üzere, THY’nin uyguladığı Kış Tarifesi uyarınca, EdremitAnkara uçuşları kaldırılıyordu. THY ve Anadolu Jet nezdinde yaptığımız görüşmeler neticesinde, 15 Kasım 2021 tarihinden itibaren Pazartesi ve Perşembe günleri; Edremit’ten Ankara’ya saat 17:55 ve Ankara’dan Edremit’e saat 16:00 kalkışlı uçuşlar kış sezonu tarifesine alınmıştır. Özellikle pandemi döneminde Körfez Bölgesi’nde 2. konutların sürekli kullanılır hale gelmesi ve seyahatlerin artması nedeni ile önemli bir ihtiyaca cevap vereceğini düşünüyorum.” dedi.

Belirtmek istediği bir hususun bulunduğunu belirten Çelik, “Bu uçuşların açılması kadar, tarifelerin devamı ve uçuşların aksamaması için, uçakların doluluk oranları da önem arz etmektedir. Yani bu hizmete sahip çıkacak olan bizleriz. Halkımızın bu konuda hassasiyet göstermesi bekleniyor. Şehrimizin ve bölgemizin önemli bir ihtiyacına cevap veren ve kış dönemi Edremit Ankara uçuşlarını takvimlerine ekleyen THY Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı ve Anadolu Jet Yönetim Kurulu Başkanı Said Şamil Karakaş’a teşekkür ediyorum.”diye konuştu.

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