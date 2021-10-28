Balıkesir'de polisten 42 şahsa operasyon

Balıkesir'de narkotik ve asayiş polislerinin il genelinde yaptıkları operasyonlarda 42 şahıs gözaltına alınırken, adli makamlara sevk edilen 6 kişi tutuklandı

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğünce genel güvenliği ve asayişi sağlamak maksadıyla il merkezi, Ayvalık, Bandırma, Edremit, Erdek, Sındırgı, Gönen ve Susurluk ilçelerinde 26.10.2021 tarihlerinde yapılan çalışmalarda çeşitli suçlardan aranan 22 şahsı gözaltına alırken, adli makamlara sevk edilen 5 kişi tutuklandı.

Yapılan aramalarda 5 adet ateşli silah ve silahlara ait 41 adet fişek, 1 adet ruhsatsız tüfek ve 4 adet kartuş ele geçirildi. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince, uyuşturucu madde ticaretini, kullanımını ve sokak satıcılarının faaliyetlerini önlemeye yönelik olarak 26 Ekim 2021 tarihinde il merkezi, Edremit, Ayvalık, Bandırma, Erdek ve Kepsut İlçelerinde yapılan 15 ayrı çalışmada 20 şüpheli şahıs gözaltına alınırken, uyuşturucu madde imal ve ticareti suçundan adli makamlara sevk edilen 1 şahıs tutuklandı. 1 şahıs adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı. 18 şahıs ise haklarında yapılan adli işlemler neticesi serbest bırakıldı. Olaylarla ilgili yapılan aramalarda 35,35 gram metamfetamin, 14,64 gram esrar, 50 adet sentetik ecza hap, 0,74 gram bonzai 2 adet ecstasy uyuşturucu hap, 1 adet ruhsatsız tabanca ve 10 adet fişek ele geçirildi.

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