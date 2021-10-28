Bandırma' da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor.

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29 Ekim Cumhuriyetin kuruluşunun 98.Yıldönümü Balıkesir'in Bandırma İlçesinde düzenlenen çeşitli etkinliklerle kutlanıyor. Yarın yapılacak törenler öncesi Cumhuriyet Meydanında Atatürk Anıtına çelenk sunulması ile başladı. Çelenk sunma törenine Bandırma Kaymakamı Engin Aksakal, Garnizon Komutanı Hava Pilot Tuğgeneral Salahattin Akalp, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mutlu Aslan, Bandırma Belediye Başkan Vekili Aydın Yapar, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Zeynep Özdemir, Siyasi parti temsilcileri öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal marşının okunmasının ardından çelenkler Atatürk anıtına sunuldu. Daha sonra çeşitli branşlarda düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesinin ardından tören sona erdi

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