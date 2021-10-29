Bandırma'da TMO binasında baca yangını

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde bulunan Toprak Mahsulleri Ofisine ait binanın bacasında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Bandırma TMO binası içerisinde 1 dikey 3 yatay mahsul aktarma ve toz bacalarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü. Yangın sonucu binada maddi hasar meydana geldi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.