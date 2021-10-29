Manyas’ta Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutlandı

Cumhuriyetin Kuruluşunun 98. yıldönümü ve Cumhuriyet Bayramı Manyas'ta da törenlerle kutlandı.

Cumhuriyet Meydanı Atatürk Anıtı önünde Manyas Kaymakamı Koray Çelik ve Belediye Başkanı Tancan Barçın öğrencilerin ve halkın bayramını kutladılar.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması sonrası Kaymakam Çelik günün anlam ve önemini belirten konuşmasında "2000'li yılların ilk çeyreğine yaklaştığımız bu dönem de Türkiye Cumhuriyeti herkesin malumu olan dünya devletleriyle ayni lige çıkmak şöyle dursun, yaptığı insani yardımlarla ahlaki açıdan ve Dünya'nın pandemi nedeniyle duraksadığı dönemde Avrupa'nın en çok büyüyen 2. ülkesi olması açısından iktisadi açıdan bu ülkelerin çok ilerisinde bir performans sergilemektedir. Pek çok mazlum devletin Dünya’ya haykıran sesi yine Türkiye’miz olmuştur."

Konuşma sonrası şiirler okundu ve Anadolu Lisesi öğrencileri Yağız Ada Tekin ile Yağmur Demir’in harmandalı oyunu gösterisi yapıldı. Ödül töreni sonrası tören bando eşliğinde geçit resmiyle son buldu.

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