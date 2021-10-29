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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Balıkesir’de Cumhuriyet bayramı kutlandı

İHA

Balıkesir’de Cumhuriyet bayramı kutlandı

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Balıkesir’de büyük bir coşkuyla kutlandı.
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Balıkesir’de ilk tören valilik binasında gerçekleştirildi. Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Ergin Dinç ve Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz tebrikleri kabul ederek akabinde Kuvayi Milliye Meydanı’nda bayram kutlamasına devam edildi.
Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, vatandaşların bayramını tebrik ederken, yaptığı açıklamalarda “Cumhuriyet, yurdumuzun dört bir yanının kuşatıldığı bir dönemde milletimizin köklerinden aldığı güç ve inançla adeta yeniden doğuşunun ve tarih sahnesinde var olmaya devam edişinin başlangıcıdır. Kurtuluş Savaşı milletimizin bağımsızlık konusundaki azim ve kararlılığı sayesinde kazanılmıştır. Vatan ve millet sevgisini, bağımsızlık arzusunu milli irade kavramına dönüştüren, onurlu bir mücadele olan Kurtuluş Savaşının sonucunda kurulan ve Mustafa Kemal Atatürk’ün en büyük eserim dediği Cumhuriyet’i korumak ve sonsuza kadar yaşatmak da bizlerin görevidir. Bugün bu topraklar üzerinde yaşayan, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan herkesin, özellikle gençlerimizin Türkiye Cumhuriyeti’ni nasıl bir mücadele sonucunda, hangi şartlar altında, tarifsiz yokluklar ve imkansızlıklar içinde kurulduğunu bilmek zorundadır. Bu devlet kolay kurulmadı, bağımsızlık kolay kazanılmadı diyorsak ve 29 Ekim’i bayram olarak kutluyorsak Atalarımızın kahramanlıklarını, fedakarlıklarını, şehitlerimizin akan kanlarını hep aklımızda tutmalıyız” diye konuştu.

Vali Şıldak'tan teröre vurgu
Açıklamalarının devamında teröre vurgu yapan Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, FETÖ, PKK ve diğer terör örgütlerine karşı devletin kararlılıkla mücadele ettiğini söyledi. Vali Şıldak; “Devletimiz, milletinden aldığı güçle terörün her türüne karşı kararlı ve etkili bir mücadele vermektedir. 2016 yılında FETÖ terör örgütünün sinsi girişimini birlik ve beraberlikle bertaraf eden Türkiye Cumhuriyeti, PKK ve diğer bütün terör örgütlerine karşı en başarılı sonuçları elde etmektedir. FETÖ’nün hain uşaklarını bulundukları her delikten, sızdıkları her hücreden Devletimiz birer birer tutup çıkarmaktadır. Bütün bu tehditlerin, açık terör saldırılarının hedefi olan ülkemiz, bunların yanında milletimizi çeşitli senaryolarla bölmeye ve parçalamaya yönelik pek çok girişime de sahne olmaktadır. Üzerimizdeki bu baskı ve tehditler birlik ve bütünlük anlayışımız, milli duruşumuz sayesinde başarılı olamamaktadır. Vatan ve bayrak sevgisini, ezan sesini, şehitlik mertebesini en kutsal değerler olarak kabul eden Anadolu insanımız bölücü ve yıkıcı her türlü girişime dur demektedir. İşte bu birlik ve dayanışma ruhu, bu milli şuur, Kurtuluş Savaşı mücadelesini veren, milli mücadele destanını yazan, Cumhuriyeti kuran insanların sahip olduğu ruhtur” ifadelerini kullandı.
Konuşmaların ve okunan şiirlerin ardından halk oyunlarının oynanmasıyla devam eden bayram kutlaması resmi geçit töreni ile sona erdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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