Balıkesir´de Cumhuriyet coşkusu konserle kutlandı



Fatih Emrah ERDOĞAN / BALIKESİR, (DHA)BALIKESİR Büyükşehir Belediyesi, Cumhuriyet coşkusunu İsmail Özkan ve Buray konserleriyle kutladı.Konsere Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz ile birlikte Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Yasin Sağay ve binlerce vatandaş katıldı. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Cumhuriyet´in ilanının 98. yıl dönümünü konser programıyla kutladı. Avlu 2. Etap Havuzlu Amfi Alanı´nda gerçekleştirilen `Cumhuriyet Konseri´nde İsmail Özkan ile pop müziğin sevilen ismi Buray´ın sahne aldı. İlk olarak sahneye çıkan İsmail Özkan, yeni şarkısı `Kıyım´ı da ilk kez Balıkesir´de seslendirdi. Birbirinden güzel şarkılarla konsere devam eden Özkan´ın ardından sahneyi devralan popçu Buray da, sevilen şarkılarıyla seyircilere müzik ziyafeti yaşattı. Gitarıyla söylediği pop şarkıların yanı sıra bağlama çalıp, türküler de söyleyen Buray, büyük beğeni topladı.BAŞKAN YILMAZ: CUMHURİYETİMİZ DAİM OLSUNCumhuriyetin ilanının 98. yılını gençlerle bir arada güzel bir konserle kutlamanın heyecanını yaşadıklarını söyleyen Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz "29 Ekim Cumhuriyet Bayramımıza sahip çıkan gençler; hepinize sevgiler, saygılar. Cumhuriyetimiz daim olsun, Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun. Hepinizi çok seviyorum" dedi.DHA-Genel Türkiye-Balıkesir / Merkez

2021-10-29 13:16:13



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