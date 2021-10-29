Edremit’te 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutlandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Canlı Yayın
  • Cumhuriyet Bayramınız Kutlu Olsun
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Edremit’te 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutlandı

İHA

Edremit’te 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutlandı

Cumhuriyet’in kuruluşunun 98. Yıldönümü 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tüm yurtta olduğu gibi Edremit ilçesinde de coşkuyla kutlandı.
Cumhuriyet Bayramı kutlamaları dolayısıyla Edremit’te ilçesinde düzenlenen program Kaymakamlık makamında tebriklerin kabul edilmesiyle başladı. Edremit Kaymakamı Ahmet Odabaş, 19. Motorlu Piyade Tugayı ve Garnizon Komutanı P. Alb. Ufuk Canbey, Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, bayram tebriklerini kabul etti.
Tebriklerin ardından protokol üyeleri Şehit Hamdibey Meydanı’ndaki tören alanına geçti. Burada program saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Ardından Kaymakam Ahmet Odabaş, 19. Motorlu Piyade Tugayı ve Garnizon Komutanı P. Alb. Ufuk Canbey ve Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan tören alanında bulunanların bayramını kutladı. Cumhuriyet Bayramı dolaysıyla günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yapan Edremit Kaymakamı Ahmet Odabaş “Bugün büyük önder Atatürk’ün çağdaşlaşma savaşını başlattığı günün adıdır. Bugün Cumhuriyetimizin ilan edildiği, egemenliğin kayıtsız şartsız milletin olduğu gündür. Bugün tarihin başlangıcından buyana var olan milletimizin yeniden diriliş ve var olma mücadelesinin adının konulduğu gündür. Bugün aziz Türk milletinin en kutlu ve en mutlu günüdür. Bu anlamlı günde Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, onun kahraman silah arkadaşlarını ve kanlarıyla bize bu toprakları vatan yapan aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi şükran ve rahmetle anıyoruz. Siz sevgili Edremitlilerin ve büyük Türk milletinin Cumhuriyet Bayramı’nın 98. yılı kutlu olsun “dedi
Ardından öğrenciler tarafından Cumhuriyet Bayramı ile ilgili şiirler okundu. Edremit Belediyesi Halk oyunları ekibi gösterisini sunuldu. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle düzenlenen şiir, resim ve kompozisyon yarışmalarında dereceye girenlere protokol tarafından ödülleri verildi. Resmigeçit töreni ile program sona erdi.
Törene Edremit Kaymakamı Ahmet Odabaş, CHP Balıkesir Milletvekili Ensar Aytekin, 19. Motorlu Piyade Tugayı ve Garnizon Komutanı P. Alb. Ufuk Canbey, Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, Cumhuriyet Başsavcısı Çetin Güzel, sivil ve askeri erkan, siyasi parti ilçe başkanları, daire müdürleri, oda başkanları, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Balıkesir’de Mavi Bayraklı Plaj Sayısı Artacak
YEREL HABERLER Balıkesir’de Mavi Bayraklı Plaj Sayısı Artacak
Burhaniye’de 29 Ekim coşkusu
YEREL HABERLER Burhaniye’de 29 Ekim coşkusu
Ayvalık’ta görkemli Cumhuriyet Bayramı kutlaması
YEREL HABERLER Ayvalık’ta görkemli Cumhuriyet Bayramı kutlaması
Balıkesir´de Cumhuriyet coşkusu konserle kutlandı
YEREL HABERLER Balıkesir´de Cumhuriyet coşkusu konserle kutlandı
Balıkesir’de Cumhuriyet bayramı kutlandı
YEREL HABERLER Balıkesir’de Cumhuriyet bayramı kutlandı
Bandırma’da Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutlandı Cumhuriyet 98 yaşında
YEREL HABERLER Bandırma’da Cumhuriyet Bayramı coşkuyla ...
İsmail Özkan ve Buray Balıkesirlileri coşturdu Cumhuriyet coşkusu muhteşem bir konserle kutlandı Balıkesir Büyükşehir’den Cumhuriyet Konseri
YEREL HABERLER İsmail Özkan ve Buray Balıkesirlileri ...
Manyas’ta Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutlandı
YEREL HABERLER Manyas’ta Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutlandı
(Özel) Cumhuriyet Bayramı için Kazdağları'nın 1029 rakımlı tepesinde bulutların içinde bayrak açtılar Off Roadçular, Kazdağları’nın 1029 rakımlı tepesinde Cumhuriyet için bayrak açtılar
YEREL HABERLER (Özel) Cumhuriyet Bayramı için Kazdağları'nın 1029 ...
Balıkesir'de polisten 58 şahsa 'Huzur' operasyonu
YEREL HABERLER Balıkesir'de polisten 58 şahsa 'Huzur' operasyonu
(Özel) Balıkesir'de zeytin hasadı binlerce vatandaşa ekmek kapısı oldu
YEREL HABERLER (Özel) Balıkesir'de zeytin hasadı binlerce vatandaşa ...
Bandırma'da TMO binasında baca yangını
YEREL HABERLER Bandırma'da TMO binasında baca yangını
Seyir halindeyken yandı
YEREL HABERLER Seyir halindeyken yandı
Ayvalık’ta 16. Uluslararası Zeytin Hasat Festivali başladı
YEREL HABERLER Ayvalık’ta 16. Uluslararası Zeytin Hasat Festivali ...
Balıkesirli Boksör Dünya Üçüncüsü Oldu
YEREL HABERLER Balıkesirli Boksör Dünya Üçüncüsü Oldu
Cumhuriyet Bayramı kutlamaları Balıkesir’de başladı
YEREL HABERLER Cumhuriyet Bayramı kutlamaları Balıkesir’de başladı
Bandırma' da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor.
YEREL HABERLER Bandırma' da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor.
'Erdek’te ‘Gıda Denetim Seferberliği’
YEREL HABERLER 'Erdek’te ‘Gıda Denetim Seferberliği’
Erdek’te zeytin alımları başladı
YEREL HABERLER Erdek’te zeytin alımları başladı
Burhan Erdayı İlkokulu Kindergarten-our priority projesi ile Romanya’da
YEREL HABERLER Burhan Erdayı İlkokulu Kindergarten-our priority ...
Edremit’te Cumhuriyet Bayramı kutlamaları başladı Edremit’te 29 Ekim coşkusu
YEREL HABERLER Edremit’te Cumhuriyet Bayramı kutlamaları ...
Burhaniye MYO’da kontenjanlar doldu taştı
YEREL HABERLER Burhaniye MYO’da kontenjanlar doldu taştı
Manyas’ta ceviz çalan şüpheliler yakalandı
YEREL HABERLER Manyas’ta ceviz çalan şüpheliler yakalandı
Balıkesir´de 2 FETÖ şüphelisi tutuklandı
YEREL HABERLER Balıkesir´de 2 FETÖ şüphelisi tutuklandı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.