Cumhuriyetin 98'inci yılında, 98 kadın zeybek oynadı

Fatih Emrah ERDOĞAN / BALIKESİR, (DHA)BALIKESİR'in Edremit ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında 98 kadın zeybek oynadı.
Kentte 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Kuvayi Milliye Meydanı'nda geçit töreni düzenlendi. Törene katılan Vali Hasan Şıldak, Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz ve Garnizon Komutanı Hava Pilot Tuğgeneral Ergin Dinç, halkı selamladı. Vali Şıldak'ın konuşmaları sonrası şiirler okundu, halk oyunları ekibi gösteri yaptı.
Edremit ilçesinde de Belediye Kent Konseyi koordinasyonunda 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamalarında cumhuriyetin 98'inci yıl dönümünde 98 kadın zeybek oynadı.DHA-Genel Türkiye-Balıkesir / Merkez Fatih Emrah ERDOĞAN
2021-10-29 15:22:11
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