Sındırgı’da Cumhuriyet Bayramı coşku ile kutlandı Yenilenen Atatürk Stadında ilk bayram

Tüm Türkiye’de olduğu gibi 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde de coşkuyla kutlandı. Geçtiğimiz yıl pandemi nedeni ile kutlama yapılamamıştı, bu yıl ise yenilenen Atatürk Stadyumu coşkulu kutlamaya ev sahipliği yaptı.

Kaymakamlık makamında tebriklerin kabulü ile başlayan etkinlikler yenilenen Atatürk Stadyumunda devam etti.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan program ilçe kaymakamı Zafer Oktay, Sındırgı Belediye başkanı Ekrem Yavaş öğrencilerin ve vatandaşların bayramını kutlaması ile devam etti. Kaymakam Oktay’ın selamlama konuşmasının ardından Makbule Efe Anadolu Lisesi folklor ekibi, Yağcıbedir Mehter Takımı gösterisi gerçekleşti. Kuvayi Milliye kahramanları Makbule Efe ve İbrahim Ethem Akıncı’nın canlandırılması da izleyenlerden büyük alkış topladı. Şiirlerle süslenen programın sonlarında yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ilçe kaymakamı Zafer Oktay, Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş, Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Faruk Yılmaz tarafından hediyeleri verildi.

Yenilen Stat Beğeni Topladı

Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Sındırgı Belediyesi işbirliği ile UEFA standartlarında suni çim saha, tribün iyileştirme ve çevre düzenleme çalışmaları ile yenilen Atatürk Stadyumu da katılımcıların beğenisini topladı. Yenilenen sahada ilk resmi bayram gerçekleştirilmiş oldu. Atatürk Stadyumu çevresi aynı zamanda Gençlik Merkezi, Yüzme Havuzu ile de tam bir spor kompleksi oluşturacak.

Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş, "Bugün 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı. Evet Cumhuriyetin ilanının yıldönümünü kutluyoruz. Sındırgı’da Doğal Şehir de Yenilenen Atatürk Stadyumumuzda ilk defa bir bayram kutlamanın heyecanını yaşıyoruz. Hakikaten güzel oldu. Yemyeşil bir saha, öğrenciler, bayrağımız, mehter takımı, halk oyunları renk kattılar. Bu güzel ortamı sağlayan Gençlik ve Spor Bakanlığımıza özellikle teşekkür ediyorum. Ve bugünü bize armağan eden Cumhuriyet bayramını armağan eden Mustafa Kemal Atatürk’ü ve silah arkadaşlarını hayırla yad ediyorum. Rabbim onların mekanlarını cennet eğlesin inşallah. Bu vatan uğruna, bu bayrak uğruna şehit olan bütün şehitlerimizin şehadetleri kabul olsun. Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun."

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