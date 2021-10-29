Erdek’te Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutlandı

Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 98. yıldönümü Erdek'te coşkuyla kutlandı.

Hükümet Konağı bahçesinde Erdek Kaymakamı Abdullah Atakan Atasoy tarafından tebriklerin kabulü ile devam etti. Tebriklerin kabulünün sona ermesinin ardından protokol üyeleri Cumhuriyet Meydanı’ndaki tören alanına geçti.

Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen törende; Erdek Kaymakamı Abdullah Atakan Atasoy, Erdek Deniz Üs ve Garnizon Komutanı Dz. Alb. Ertan Engerek, Belediye Başkanı Burhan Karışık, Cumhuriyet Savcısı Sercan Atakan siyasi partilerin temsilcileri, belediye meclis üyeleri, muhtarlar, daire amirleri ve vatandaşlar hazır bulundu.

Tören alanında saygı duruşu ve İstiklal Marşımızın okunması ve ay yıldızlı bayrağımızın göndere çekilmesinin ardından günün anlam ve önemini belirten konuşmayı Kaymakam Atasoy yaptı.

Kaymakam Atasoy'un günün anlam ve önemini dile getiren konuşmasından sonra, öğrenciler tarafından şiirler okundu. Ardından bayrak koşusu ve Cumhuriyetimizin 98. yılı kutlama etkinlikleri çerçevesinde okullar arası gerçekleşen resim, şiir ve kompozisyon yarışmalarında derece alan öğrencilere ödülleri verildi. Halk oyunları ekibi gösterilerini sundu. Cumhuriyet Bayramı kutlamaları tören birliklerinin geçit töreni ile sona erdi.

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