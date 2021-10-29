Sahil Güvenlik gemisine vatandaşlar akın etti

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Balıkesir'in Bandırma İlçesinde 29 Ekim Cumhuriyetin kuruluşunun 98.Yıldönümü kutlamaları kapsamında Sahil Güvenlik Komutanlığına ait TCSG85 gemi vatandaşların ziyaretine açıldı. Sabah saat: 10 ' da rıhtımda yanaşan gemi vatandaşların ziyaretlerine açılırken, vatandaşlar gemiye akın etti. Ziyaret sırasında gemi personelleri vatandaşlara geminin seyri ve gemi içindeki makina ve cihazlar hakkında bilgi verdi. Özellikle çocuklar ve gençlerin ziyaret akınına uğrayan sahil güvenlik gemisini 600 vatandaş ziyaret etti.

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