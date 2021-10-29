Cumhuriyet kupası Belediyespor'un

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Kepsut ilçesinde Cumhuriyet'in 98. yılı nedeni ile düzenlenen kurumlar arası futbol turnuvasını Kepsut Belediyespor kazandı.

Kepsut'ta geçtiğimiz hafta kurumlar arası başlayan "Cumhuriyet Kupası" halı saha maçı tüm takımların centilmence oynadığı müsabakalar ile bugün sona erdi. Turnuvaya katılan takımlar arasından Centilmenlik kupasını Muhtarlar, 3. lük kupasını İlçe Jandarma Komutanlığı, 2. Kupasını Meslek Yüksek Okulu alırken 1. kupasını Kepsut Belediye Spor Kulübü kazandı. Ödülleri Başkan İsmail Cankul ve Meslek Yüksek Okulu Müdürü Prof. Dr. Hakan Atalgın verdi. Başkan Cankul, Cumhuriyet Bayramına yakışır şekilde tamamlanan Müsabakalara katılan tüm takımları tebrik etti.

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