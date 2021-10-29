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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bandırma'da fırtına etkili oluyor

İHA

Bandırma'da fırtına etkili oluyor

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde akşam saatlerinde başlayan fırtına, deniz ve hava ulaşımını olumsuz şekilde etkiledi.
Meteoroloji yetkililerinin fırtına uyarısı sonrasında Bandırma'da akşam saatlerinde başlayan kuvvetli rüzgar zaman zaman fırtınaya dönüşüyor. Hızı zaman zaman saatte 50 kilometreye ulaşan fırtına, Bandırma sahilinde hayatı olumsuz yönde etkiliyor.
Fırtına sebebiyle İstanbul’dan kalkacak 19.30 Deniz Otobüsü (İDO), BostancıYenikapıBandırma deniz otobüsü seferi iptal edildi. Yarın sabah Bandırma'dan kalkacak 08.30 deniz otobüsü seferinin de iptal edildiği belirtildi. Bandırma Limanı’nda da zaman zaman aksamalar yaşandığı gözlendi.
İlçedeki birçok balıkçı teknesi denize açılamazken, balıkçı barınağında duran tekneler beşik gibi sallandı. Sahil şeridindeki dalgakıranda dev dalgalar meydana geldi. Sahil bandında bulunan bazı çay bahçelerinin çatı kaplamaları ve brandaları fırtına nedeniyle zarar gördü. Meteoroloji yetkililerince fırtınanın bu gece geç saatlerde etkisini yitirmesinin beklendiği açıklandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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