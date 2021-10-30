Royal Hastanesi Bandırmaspor - Yılport Samsunspor: 2 - 0

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Tufan DALGIÇ/BANDIRMA(Balıkesir), (DHA)-STAT: 17 Eylül

HAKEMLER: Sarper Barış Saka, Orkun Aktaş, Gökhan Memişoğlu

ROYAL HASTANESİ BANDIRMASPOR: Gökhan, Dos Santos, Lokman, Mulumba, Guide Koçer( Dk.66 Levent Ayçiçek) Keny, (Dk. 90+1 Bilal), Okan(Dk. 90+1 Kerim), Landel, Doğan Can( Dk. 82 Pucko), Akabueze( Dk.66 Mehmet) Caner,

YILPORT SAMSUNSPOR: Aykut, Barış, Mendes, Boli, Alaaddin, Yasin, Diomande (Dk. 28 Gökhan Karadeniz), Soner, Hasan( Dk.76 Mehmet Akyüz) Fofana (Dk. 60 Melih Okutan), Osman

GOLLER: Dk. 45+2 Akabueze, Dk. 87 Keny (Bandırmaspor)

SARI KARTLAR: Dk. 9 Hasan Kılıç, Dk. 15 Fofana, Dk. 45 Barış, Dk. 90+1 Osman (Samsunspor)

Dk. 45+3 Keny, Dk. 90 Mulumba (Bandırmaspor)Spor Toto 1. Lig 11´nci haftasında Royal Hastanesi Bandırmaspor, evinde Yılport Samsunspor´u 2-0 yendi.

18´inci dakikada Bandırmaspor´da Akabuze´nin ortasına kafayla vuran Doğancan mutlak gol şansını değerlendiremedi. Doğancan´ın sağ alt köşeye giden vuruşunu kaleci Aykut çizgi üstünden çıkarttı.

31´inci Bandırmaspor´da Akabueze´nin ara pasında ceza alanı içinde bir anda kaleci ile karşı karşıya kalan Landel mutlak gol şansını değerlendiremedi. Landel´in vuruşu yan ağlarda kaldı.

45+2´nci dakikada Bandırmaspor serbest atış kazandı. Topun başına geçen Akabueze yaklaşık 25 metreden sol ayağıyla harika bir vuruş yaparak kalecinin solundan topu ağlara gönderdi. Karşılaşmada başka gol sesi çıkmayınca Bandırmaspor soyunma odasına 1-0 galip girdi.

87´nci dakikada Keny Bandırmaspor´un 2´nci golünü kaydetti. Atılan ara pasta ceza alanı içinde topla buluşan Keny´nin dönerek vuruşunda top ağlarla buluştu. Karşılamada başka gol sesi çıkmayınca Bandırmaspor sahadan 2-0 galip ayrıldı.DHA-Spor Türkiye-Balıkesir / Bandırma Tufan DALGIÇ

2021-10-30 15:50:16



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