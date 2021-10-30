Balıkesir'de asayiş uygulamasında 4 tutuklama

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Balıkesir'de polis ekiplerinin asayiş uygulamasında gözaltına alınan 9 kişiden 4'ü çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.



Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri genel güvenliği ve asayişi sağlamak amacıyla Balıkesir il merkezi ile Ayvalık, Bandırma, Burhaniye ve Susurluk ilçelerinde çeşitli suçlardan aranan 9 şahsı gözaltına aldı. Gözaltına alındıktan sonra adli makamlara sevk edilen 9 kişiden 4'ü tutuklandı.



Öte yandan yapılan aramalarda; 1 adet ruhsatsız ateşli silah ve bu silahlara ait 3 adet fişek, 2 adet ruhsatsız tüfek, 1 adet kurusıkı tabanca ele geçirildi.

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