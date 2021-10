Ayvalık’ta zeytin festivali kapsamında ilk hasat

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde; Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Ayvalık Belediyesi, Ayvalık Ticaret Odası, Ayvalık Ticaret Odası Labaratuvar Hizmetleri A.Ş, Ayvalık Ziraat Odası ile Ayvalık Esnaf ve Sanatkarlar Odası ortaklığında üçüncü gününü tamamlayan 16. Uluslararası Ayvalık Zeytin Hasat Festivali hasat ve ardından ilk sıkım etkinlikleriyle Barbunun Çiftliği’nde devam ediyor. Animasyon gösterileri ve müzik eşliğindeki sıkım etkinliğine katılan konuklara, ilk sıkım zeytinyağından yapılan keşkek, pilav ve ayranın yanı sıra irmik helvası sunumu yapıldı. Etkinliğe katılanların hep birlikte zeytin ağaçlarından hasat yapılması ve toplanan zeytinlerin bekletilmeden sıkılmasıyla birlikte etkinlik alanına yayılan zeytinyağı kokusu, hasadın verimli geçeceğinin habercisi sayıldı. İlk sıkımdan elde edilen zeytinyağından konuklara tadım ikramları da yapıldı.

Hasat ve sıkım etkinliğine, Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi başkan vekili Mehmet Birol Şahin, Adalet ve Kalkınma Partisi Balıkesir Milletvekili Mustafa Canbey, Ayvalık Kaymakamı, Hasan Yaman, Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, Gömeç Belediye Başkanı Mehmet İrem Himam, Ayvalık Ticaret Odası Başkanı Mustafa Büyükçıvgın, Ayvalık Ziraat Odası Başkanı Hasan Baysal, ünlü tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı, TBMM eski Başkanı Hüsamettin Cindoruk, Balıkesir ve Ayvalık’ın daire amirleri, siyasi partilerin temsilcileri, zeytinyağı sektörü temsilcileri, çiftçiler ve vatandaşlar katıldı.

Hasat töreninde konuşan Ayvalık Ziraat Odası Başkanı Hasan Baysal, pandemi döneminde Türkiye’deki çiftçilerin ve üreticilerin öneminin bir kez daha anlaşıldığını vurgularken, ürünlerin çiftçiden tüketiciye ulaşması sırasında fiyatların yüksekliği durumunun ortada bir sorun olarak durduğuna dikkat çekti. Başkan Baysal, bu yıl rekoltenin katlandığını ve verimli bir yıl beklediklerini de sözlerine ekledi.

Törende konuşan Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, UNESCO yolunda Ayvalık temasıyla çıkılan yolda hedeflerinin kalıcı listede yer almak olduğunu söyledi.

Başkan Ergin, “Kaz Dağları’ndan gelen poyraz rüzgârıyla körfezde oluşan ılıman iklim kuşağının buluşma noktasındaki bölgeye has coğrafi konumuyla pek çok tarım ürününün yetiştiği Ayvalık’ımızda erken hasat dönemiyle birlikte zeytinlerin yağa dönüştüğü müthiş serüven başladı. Ayvalık’taki iki milyon zeytin ağacının yarısı 200 yaşın üzerinde. Ayrıca bin 100 yaşında olgun, tescillenen bir anıt ağacımız da bulunuyor. Zeytin ağaçları bu topraklarda hep var oldu, hep var olacak. Zeytin ve zeytinyağı Türkiye’de milli kültür ürünü olarak kabul ediliyor. Özellikle Kuzey Ege Bölgesi’nde elde edilen zeytinyağları kalite özellikleriyle hem yurt içinde hem yurtdışında farklı bir öneme sahiptir. Ülkemizde Avrupa Birliği tarafından tescillenmek üzere başvuru yapan yüzlerce ürün arasından ilk 20’ye girebilen ilk ve tek zeytinyağı Ayvalık zeytinyağı oldu” dedi.

Dünyanın en kaliteli ve lezzetli zeytinyağının Ayvalık’ta üretildiğini hatırlatan Başkan Ergin şöyle devam etti:

“Ayvalık’taki tarım arazilerinin yüzde 76’sı zeytinlik, dört bin üç yüz aile zeytinlik sahibi ve geçimlerini bu sektörden sağlıyor. Bugün burada bizleri bir araya getiren zeytin hasat sezonunun Ayvalık’a, Ayvalıklı çiftçilere, zeytin işletmelerine, ekmeğini alınteriyle birleştirerek zeytine hayat veren tüm üreticilerimize bolluk ve bereket getirmesini diliyorum. Her fırsatta zeytinyağının sağlığa olan yararını ve milli bir yağ olduğunu vurguluyoruz. Türkiye’de 150 milyon üzerinde meyve veren zeytin ağacı var. Bunların sadece 2 milyonu Ayvalık’ta. Ancak zeytinyağı dendiğinde akla ilk Ayvalık geliyor. Ayvalık, Cumhuriyet’in ilk kurulduğu yıllardan beri eline aldığı zeytinyağı bayrağını hala dimdik taşıyor."

Ayvalık Ticaret Odası Başkanı Mustafa Büyükçıvgın da konuşmasında zeytincilik sektörü ve Ayvalık turizminin gelişimine dikkat çekerek, “Etkinliklerin zenginliği ve buna bağlı olarak katılımcı sayısının her geçen yıl artması, Ayvalık’ta hizmet veren turizm işletmelerine de önemli girdi sağlıyor. Ayvalık’ta üreticisiyle, işletmecisiyle, marka sahibi iş adamlarıyla, ithalatçısıyla, ihracatçısıyla, konuklarıyla, medya mensuplarıyla, sanatçılarıyla ve elbette halkın yoğun katılımıyla gerçek bir şenlik yaşıyoruz. Hasat Festivali boyunca; şehrimizin yerel ve ulusal markaları, çiçeğinden, toprağına toplanmasına kadar emek veren köylüler, müstahsiller, ihracatçılar, usta gazeteciler, deneyimli yayıncılar, zeytinyağı aşığı yazarlar, gurmeler, sanatçılar, paylaşımları ve katkılarıyla destek oldular, festivale renk kattılar” dedi.

Hasat töreninde konuşan Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Birol Şahin de, “Elbette her sektörde olduğu gibi zeytin sektöründe de taleplerimiz var. Bunların da en kısa sürede en az indirilmesini diliyorum. Büyükşehir belediye başkanımız Yücel Yılmaz şehrimizdeki bütün üreticileri olduğu gibi zeytin ve ürünlerini üreten tüm emektarlarımızı desteklemeye devam ediyor. Ayvalık kültür ve tarihin zengin olduğu Balıkesir’in vitrini. Bunun yanında doğal güzelliklerine ek olarak dünyanın en doğal ve lezzetli zeytine sahipliğini dünya markası haline dönüştürmesi gerekiyor. Ayvalık şehircilik açısından yılların ihmali ile yaşadığı sorunları Büyükşehir olarak hızla çözüyoruz. Ayvalık’ın Marka Şehir Vizyonu kazanması, ideolojik Belediyeciliği den kurtulup hizmet belediyeciliği ile tanışması gerekiyor . Yücel başkanımızın ortaya koyduğu vizyona uyum sağlayabilen bir Ayvalık dünya markası olacaktır.” ifadelerini kullandı.

AK Parti Balıkesir Milletvekili Mustafa Canbey törende yaptığı konuşmada zeytinin sofraların bereketi olduğunu vurgulayarak, “Zeytinyağı bizim sofralarımızdan asla eksik etmediğimiz en önemli besin kaynaklarımızdan birisidir. Zeytinyağı artık itibarını kazandı. Dünya’nın en sağlıklı besin kaynaklarından biri de zeytinyağıdır. Hatırlarsınız; ‘Zeytinyağı yiyemem aman, basma da fistan giyemem aman’ diye bu millete yıllarca zeytinyağını yedirmediler. Bu millet bu kadar sağlıklı bir üründen yıllarca mahrum bırakıldı. Hem de kendi memleketinde. Ama az önce de söylediğim gibi artık zeytinyağı kendi itibarını kazandı ve dünyanın en sağlıklı yağları arasında” dedi.

Balıkesir Valisi Hasan Şıldak da, Balıkesir’in Ege’den Marmara’ya uzanan topraklarının son derece bereketli olduğunu belirterek, “Balıkesir’e ‘Tarımın başkenti’, ‘Türkiye’yi doyuran şehir’ diyoruz. Bunun yanı sıra da sürekli gelişme ivmesi içinde olan kentimizde turizm yolculuğumuzdan da sıkça bahsediyoruz. Balıkesir; tarım, turizm, hayvancılıkla kültürü birleştiren bir kent olma yolunda hızla ilerliyor. Bizde valilik olarak bu değerleri birleştirici bir kurum olabilmeyi misyon olarak üstlenmiş durumdayız.”diye konuştu.

Konuşmaların ardından festivalde emekleri geçenlere plaketleri dağıtıldı, protokol üyeleri tarafından da sembolik zeytin hasatı yapıldı.

Festival akşam saatlerinde “ Dünya Miras Listesi Yolunda Ayvalık” konula panel ile devam etti. Küçükköy Halil Başyazgan Cumhuriyet Kültür Merkezi’ndeki panele; Prof.Dr Abdullah Soykan, Doç. Dr. Serhan Ada, Dr. Berrin Akın, Öğr. Gör. Yaşagül Ekinci konuşmacı olarak katıldı. Festival etkinlikleri kent merkezine taşınarak Vural Sineması Nejat Uygur Sahnesi’nde Küçükköy Türk Halk Müziği korosunun konseriyle festivale katılanların adeta kulaklarının pası silindi.

