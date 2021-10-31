Uluslararası kuş yarışmasında Bandırma 13 madalya kazandı

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Balıkesir'in Bandırma İlçesinde düzenlenen kuş mezarında İstanbul' da yapılan Uluslararası internasyonal kuş yarışmasında dereceye giren kuş sahiplerine ödülleri verildi.

İstanbul' da düzenlenen Uluslararası İnternasyonal kuş yarışmasında Bandırma Kuşsevenler ve Yetiştiricileri Derneği 13 Madalya aldı. Yarışmada dereceye giren kuş sahiplerine dernekte düzenlenen mezatta madalyaları dernek başkanı Ahmet Durmuş tarafından verildi. Yaklaşık çeşitli türden bin adet kuşun katıldığı yarışmada 13 madalya alarak Bandırma' ya döndüklerini belirten Başkan Durmuş, " Dereceye giren kuş sever arkadaşlarımızı kutluyorum" dedi.

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