TFF U19 Gelişim Ligi: BB Erzurumspor: 4 - Balıkesirspor: 2

"On yılda bir karma aşı olunmalı"

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TFF U19 Gelişim Ligi 1. hafta müsabakasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile Balıkesirspor karşılaştı. Müsabakayı ev sahibi ekip 42 kazandı.

Erzurum İrtifa Kamp Merkezi 4. Nolu sahada oynanan Erzurumspor U19 Balıkesir U19 müsabakasını Alperem Değermenci, Ahmet Kotan ve Uğur Gül yönetti. Balıkesirspor, deplasmanda karşı karşıya geldiği Büyükşehir Belediye Erzurumspor’a 42 mağlup oldu. Balıkesirspor karşılaşmayı 9 kişi tamamlarken, golleri Sedat Yiğit Kurnaz ve Bedirhan Kolkoparan kaydetti.

Müsabakayı Balıkesirspor Başkanı Özgür Yılmaz, yönetim kurulu ve teknik direktör İsmet Kamak da takip etti.

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