Zeytin için türküler söylediler

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde; Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Ayvalık Belediyesi, Ayvalık Ticaret Odası, Ayvalık Ziraat Odası, ATO Zeytinyağı Analiz Laboratuarı ile Ayvalık Esnaf ve Sanatkârlar Odası tarafından düzenlenen 16. Ayvalık Zeytin Hasat Festivali, AyvalıkKüçükköy Halk Müziği Derneği korosunun verdiği bir konserle sona erdi.

Ayvalık Belediyesi’ne ait Vural Sineması’nda gerçekleşen konserde; Ayvalık Belediye Meclis Üyesi Tülay Çankaya, Ayvalık Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürü Volkan Oral ve halk müziği severler katıldı.

Ayvalık Küçükköy Halk Müziği Derneği’nin Şef Selami Seler öncülüğünde gerçekleşen konserinde; Anadolu’nun dört bir yanından ezgiler, izleyicilerle birlikte seslendirildi.

Koronun yanı sıra solo olarak da seslendirilen birbirinden türkülerle zaman zaman oturdukları koltuktan ayağa kalkarak dans eden halk müziği severlerin coşkusu ise konsere damgasını vurdu.

AyvalıkKüçükköy Halk Müziği Derneği Başkanı Nezihe Baltacı’nın da koro sanatçılarının arasında yer alıp birbirinden güzel türküleri seslendirdiği konser, seyirci ve sanatçıların Türk Bayrakları sallayarak okudukları İzmir Marşı ile sona erdi.

Ayvalık Belediyesi Meclis Üyesi Tülay Çankaya dinleyenleri mest eden konserde bulunmaktan son derece keyif ve mutluluk duyduğunu söyledi. Anadolu ezgilerini; kendi imkanlarıyla düzenledikleri turnelerde gittikleri il ve ilçelerde meydanlarda vatandaşlarla ücretsiz buluşturmalarıyla gönüllerde taht kuran AyvalıkKüçükköy Halk Müziği Derneği üyeleri konser sonrasında yeni zeytin hasat döneminin tüm üreticilere bereket getirmesini diledi.

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