Nakliye ücretleri hamsi fiyatını 3 kat arttırıyor Karadeniz'de 10, Marmara'da 30 TL Balık tezgahlarını dolduran hamsi 30 liradan aşağı düşmüyor

Güney Marmara'nın balık ambarı olarak bilinen Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Bandırma Balık Halinde yaşanan balık bolluğu balıkçıların yüzünü güldürüyor. Tezgahları dolduran hamsi ise nakliye ücretlerinden dolayı 30 liradan aşağı düşmüyor.

Bandırma Balık Hali'nde yaşanan balık bolluğu balıkçıların yüzünü güldürüyor. Marmara Denizi'nde fırtınanın zaman zaman etkisini kaybetmesiyle balık miktarının artması tezgahlara yansıyor. Hamsi bolluğu olmasına rağmen kilosu 30 TL'den aşağı düşmezken, Marmara ve Karadeniz’de balık fiyatlarının değişkenlik gösterdiğini belirten balıkçı Metin Çokgezenler, "Fırtınanın zaman zaman etkisini yitirmesiyle Marmara ve Karadeniz’de balıkçı tekneleri denize açıldı ve bol miktarda hamsi avlandı. Balık halimizde hamsi bol olmasına rağmen kilosu 30 TL'den aşağı düşmüyor. Karadeniz’de 10 ile 15 lira olan hamsi Bandırma'da 30 lira. Aradaki fiyat farkı hamsinin boyundan kaynaklanıyor. Karadeniz’de hamsi ufak olduğundan 10 liradan satılıyor. Bir de nakliyesi fiyat artışına sebep oluyor. Karadeniz’den buraya gelen hamsiye 7 bin lira nakliye parası ödeniyor. Halkımız yanılmasın. Hamsi neden Karadeniz'de 10, Bandırma’da 30 TL diye... Hamsi bol" diye konuştu.

Hava şartlarının iyi gitmesiyle balık fiyatlarının düşmesini beklediklerini kaydeden balıkçı Barış Yıldız ise, "Balık halimizde özellikle hamsi olmak üzere balık bolluğu yaşıyoruz. Hamsi fiyatı 30 liradan aşağı düşmüyor. Ancak havaların iyi gitmesi ve balık bolluğunun devam etmesi durumunda balık fiyatlarının düşmesini bekliyoruz. Halimizde balık bol, vatandaşlarımızın ilgisi de güzel. Böyle giderse fiyatlar da düşerse vatandaşlarımız bol bol balık yer" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.