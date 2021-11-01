“Benim Gözümden Marmara Adası” Resim Sergisi açıldı

Marmara Adası Dostları tarafından 2021 yılı Mart ayında, Adalı öğrenciler arasında düzenlenen “Benim Gözümden Marmara Adası” adlı resim yarışmasına katılan tüm eserlerin yer aldığı sergi 29 Ekim Cuma günü Cumhuriyet Bayramı resmi töreninin hemen ardından Marmara merkezdeki Kapalı Spor Salonu’nda açıldı.

“Benim Gözümden Marmara Adası” konulu Resim Sergisi’nin açılışı Marmara Kaymakamı Mehmet Abdulkadir Güvenç ve Marmara Belediye Başkanı Süleyman Aksoy tarafından yapıldı. Korona virüs tedbirleri kapsamında açılışı gerçekleştirilen ve büyük ilgi gören, fon müziği eşliğinde konuklara çay ve kuru pasta ikram edilen sergide yer alan adalı öğrencilerin hazırladıkları resimler görülmeye değerdi. Bir yandan “Benim Gözümden Marmara Adası” adlı Resim Sergisi devam ederken, diğer yandan sergi salonunda Marmara Çok Programlı Anadolu Lisesi Okul Aile Birliği tarafından ürünlerin satışı vardı. Marmara Çok Programlı Anadolu Lisesi Okul Aile Birliği yöneticileri, Marmara Adası Dostları tarafından kendilerine hediye edilen ürünleri satarak okullarına gelir sağladı. Marmara Belediye Başkanı Süleyman Aksoy, sergi hakkında yaptığı konuşmada, “Adalı öğrencilerimizin gözünden Marmara Adası’nı görmek güzeldi. Emeği geçen öğrencilerimize, öğretmenlerimize, velilerimize ve Marmara Adası Dostlarına teşekkür ediyorum” dedi.

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