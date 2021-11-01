Pandemi döneminde evlerini mozaiklerle süslediler



Kadri KAYA/AYVALIK (Balıkesir), (DHA)BALIKESİR´de emekli Vildan Uçkaç Aydemir (66), eşi Hamza Aydemir (73) ile birlikte pandemi döneminde evlerinin bahçe ve bina duvarlarına 57 mozaik tablo yaptı. Vildan Uçkaç Aydemir, "Hobiler, insan hayatında son derece önemli. Kendi eserlerimizle bahçemize ve hayatımıza renk geldi" dedi.

Ayvalık ilçesinde yaşayan emekli Vildan Uçkaç Aydemir, Halk Eğitim Merkezi´nde, mozaik işleme kursunda aldığı eğitimin ardından, ev ve bahçe duvarlarını mozaiklerle süsledi. Eşi Hamza Aydemir´e de mozaik işleme sanatını öğreten Aydemir, bu sayede özellikle pandemi döneminde evde bulundukları süreyi rahatlayarak geçirdiklerini söyledi.

FRİDA KAHLO DA ESERLERİ ARASINDA

Fayans ve seramik parçalarını, sıva filesi tutturarak mozaikler yaptıklarını anlatan Vildan Uçkaç Aydemir, ağırlıklı olarak farklı kadın portrelerine yer verdiği çalışmaları arasında ressam Frida Kahlo'nun yansıtıldığı mozaikler bulunduğunu belirtti. Aydemir, "Emekli olduktan sonra çeşitli kurslara katıldım. Mozaik çalışmasına 5 yıl önce Ayvalık Halk Eğitim Merkezi'nde, Aybüke Erden Hoca ile başladım, 5 tablo yaptım. Hayalimde bahçemin duvarlarını mozaik tablolarla süslemek vardı. Ancak çalışmalarımın yoğunluğundan zaman bulamamıştım. Pandemi döneminde bu isteğimi gerçekleştirme fırsatım oldu. Eşimle birlikte 57 mozaik portre yaptık. Malzeme olarak fayans, seramik parçalarını keserek inşaatlarda kullanılan filelerin üzerine tutkalla yapıştırarak çalıştık. Ara vermeden 8 saate kadar varan çalışmalarımız oldu. Yorucu olsa da keyifliydi. Hobiler insan hayatında son derece önemli. Kendi eserlerimizle bahçemize ve hayatımıza renk geldi" diye konuştu.

Çalışmalarını keyifle yaptıklarını söyleyen Hamza Aydemir ise eşi sayesinde başladığı mozaiğin yaşamlarına önemli katkısı olduğunu ifade ederek, "Hem güzel vakit geçirdik hem de yaşadığımız alanı güzelleştirdik" dedi.DHA-Genel Türkiye-Balıkesir / Ayvalık Kadri KAYA

2021-11-01 12:09:19



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