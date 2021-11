İvrindi’ye Millet Kütüphanesi Hizmetlerin ilçesi İvrindi’de bir proje daha hayata geçiyor

İvrindi Belediye Başkanı Yusuf Cengiz, İvrindi’ye “İvrindi Belediyesi Millet Kütüphanesi”ni kazandırmak için çalışmaları başlattı.

Kütüphane projemiz, çok önem verdiğimiz ve özenle çalışmalarını yürüttüğümüz bir proje diyen İvrindi Belediye Başkanı Yusuf Cengiz “İlçemizin önemli eksiklerinden biriydi. Halkımızın ve öğrencilerimizin bu konuda talepleri oldu. Bizler bu konuda halkımızdan aldığımız güç ile yoğunluk verdik. İlçemizde bir adet Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren bir Halk Kütüphanesi mevcut fakat kütüphanemizin öğrenci ve diğer kullanıcılara yetersiz gelmesi sebebiyle bu konuya eğilimimiz arttı. Çok hızlı giden bir çalışma var şu an kütüphane inşaatımızda. An itibari ile duvar örme ile iç ve dış sıva işlemleri tamamlandı. 6 ay gibi kısa sürece hızlı bir şekilde tamamlayarak hizmete açacağız inşallah.

2019 yerel seçimlerinde açıkladığımız 65 projeden bir tanesi de halkımıza bir adet kütüphane kazandırmaktı diyen Başkan Cengiz “İvrindi Belediyesi Millet Kütüphanesi tamamlandığında ilçemize çok büyük değer katacak. Öğrencilerimiz başta olmak üzere halkımız aradıkları yayınevi kitaplarını buradan tedarik edebilecekler. Seçim zamanında açıkladığımız ve üzerinde önemle durduğumuz projelerden bir tanesiydi bu projemiz. Öğrencilerimiz diledikleri gibi gelip ders çalışma fırsatı yakalayacaklar. İnşallah tamamlanmasını dört gözle bekliyoruz. Seçimden bu zamana kadar hummalı çalışmalarımız ilçemizin her noktasında sürüyor. İlçemizin en önemli acil ihtiyaçlarımı belirlediğimiz projelerimiz üzerinde önemle durmaya devam ediyoruz. Gece gündüz ekibimizle ilçemiz için yoğun mesai harcıyoruz. Açıkladığımız projelerin yarısından fazlasını gerçekleştiriyoruz. Çoğunu hayata geçirdik ve inşallah diğer projeleri de hayata geçirmeye devam edeceğiz” dedi.

