Altınoluk MYO’da öğrenciler doğada uygulamalı eğitim geleneğini sürdürüyor

Balıkesir’in Edremit ilçesinde Altınoluk Meslek Yüksek Okulu öğrencileri derslerde teorik olarak tanıdıkları bitkileri Kazdağların’da tanıma imkanı buluyorlar.

Kazdağlarının eteklerinde yer alan BAÜN Altınoluk Meslek Yüksekokulu Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Programına kayıtlı öğrenciler; teorik derslerde gördükleri tıbbi ve aromatik bitkileri, uygulamalı olarak Kazdağları çevresinde doğa gezileri yaparak yakından inceleyip, bu bitkilerin morfolojik özelliklerini, önemli karakteristik yapılarını, kültüre alınabilme potansiyellerini ve tıbbi kullanımlarını doğal ortamlarında öğreniyorlar. Ayrıca bitkilerin ekolojik ortamları hakkında da önemli bilgi sahibi oluyorlar.

Bitkisel ve Hayvansal Üretim Bölüm Başkanı Prof. Dr. Selami Selvi “Altınoluk Meslek Yükekokulu’nun Türkiye’nin önemli bitki alanlarından biri olan Kazdağlarının eteklerine kurulmuş olmasının öğrencilerimiz için çok büyük bir avantajdır. Kazdağları’nın 80’ nin üzerinde endemik tür ile 200’ ün üzerinde tıbbi ve aromatik bitkiyi bünyesinde barındırmasından dolayı yüksekokulumuzda okuyan öğrencilerimiz teorikte gördükleri bu bitkileri doğal ortamlarında görme ve tanıma fırsatına sahip olmalarının önemli artılar getireceğine inanıyorum. Öğrencilerimizin mezun olduktan sonra bilgi ve teknolojiyi üretebilen, doğa ve çevre bilinci gelişmiş, araştırmacı kimliği olan teknikerler olarak ülkemize önemli katkılar sağlayacaklardır”. Ayrıca Selvi bu doğal ve teknik gezileri her zaman destekleyen ve katkılarını esirgemeyen BAÜN Rektörü Prof. Dr. İlter Kuş’ a da desteklerinden dolayı teşekkür etti.

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