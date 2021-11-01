Burhaniye’ de ÇKS işlemleri başladı

Burhaniye ilçesinde, Çiftçi Kayıt Sistemi(ÇKS) işlemleri başladı. Çiftçiler, ÇKS için harekete geçerken, muhtarların iş yoğunluğu da arttı.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından oluşturulan ÇKS işlemleri başlarken, işlem yaptırmak isteyen çiftçiler de muhtarlar ile ziraat odalarının yolunu tuttu. ÇKS işlemlerinin başlaması muhtarların iş yükünü de artırdı. 2022 yılı ÇKS işlemlerinin başladığını anlatan Pelitköy Mahalle Muhtarı Hasan Vural, çiftçilerin zamanında kayıtlarını yaptırmalarını istedi. Yörede zeytinliklerin yoğun olduğunu anlatan Muhtar Hasan Vural, “ ÇKS işlemlerinin başlaması ile birlikte çiftçilerimiz bizlere gelmeye başladı. Her gün çok sayıda işlem yapıyoruz. Vatandaşlarımız Haziran ayına kadar bu işlemi yaptırmalı. Aksi halde tarımsal destelerden yararlanamazlar” dedi. ÇKS işlemi için geldiğini anlatan Yılmaz Özcan da, “Bu gün bende ÇKS yaptırdım. Muhtar Hasan Vural’a teşekkür ediyorum” dedi.

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