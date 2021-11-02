"Zeytin Borsası" Kamyon Garajı'nda kuruldu

Erdek TIR ve Kamyon Garajı, Zeytin Borsası olarak hazırlandı. 20212022 zeytin alım sezonunun başlamasıyla birlikte Erdek TIR ve Kamyon Garajı'nda hazırlanan borsada zeytin alımlarına başlandı.

Zeytin Borsası kurulması için Erdek Kaymakamı Abdullah Atakan Atasoy başkanlığında Erdek Ziraat Odası’nda toplantı yapıldı. Belediye Başkanı Burhan Karışık, Ziraat Odası Başkanı Haluk Özgör ve Erdek Çiftçi Malları Koruma Başkanı Mahmut Kaplan’ın da katıldığı toplantıda geçen yıl olduğu gibi Zeytin Borsası’nın Erdek TIR ve Kamyon Garajında kurulması kararı alındı. Zeytin Borsasının kurulmasının ardından 2021/2022 zeytin hasat döneminin başladığı şu günlerde Erdek merkez ve bağlı kırsal mahallelerde ikamet eden üreticilerin bir bölümü, ürünlerin peşin para ile satın alındığı Zeytin Borsası’nda değerlendirmeye başladı. Erdek Stadı karşısındaki TIR ve Kamyon Garajı'na kurulan Zeytin Borsası’nda, alım yapan gerçek ve tüzel kişilere tahsis edilen stantlarda alt ve üst zeytin alımları devam ediyor.

Erdek Ziraat Odası Başkanı Haluk Özgör, zeytin alıcılarının aynı noktada toplanmasının üreticiler adına son derece olumlu bir destek olarak değerlendirilmesi gerektiğini söyledi. Zeytin alımlarını gerçekleştiren gerçek ve tüzel kişiler tarafından toplu yerde yapılacak alımların hem fiyat konusunda serbest rekabete katkısı olacağını, hem de bahçelerden izinsiz toplanan zeytinlerin satış noktasında yapılacak güvenlik denetimi ile kontrol altına alınacağına dikkat çeken Özgör, bu uygulamayla üreticinin haklarının korunduğunu bildirdi. Zeytin Borsası’nda alt yağlık olarak tabir edilen dip zeytinin kilogramı 3 3,5 lira, üst yağlık zeytin kilogramı 4 6 lira arasında işlem görüyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.