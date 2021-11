Milletvekili Mustafa Canbey’den iki günde iki hasat

Balıkesir’in bereketli topraklarında her mevsim yeni bir ürünün hasadı yapılıyor. Önceki gün Zeytin Festivali yapılan Ayvalık’ta zeytin hasadı yapan AK Parti Balıkesir Milletvekili Dr. Mustafa Canbey, dün de Havran’da gençlerle mandalina hasadına katıldı.

Önceki gün 16. Uluslararası Ayvalık Zeytin Hasat Festivali’ne katılan Canbey, üreticilerle birlikte zeytin topladı. Dün de Havran Kent Konseyi’nin organize ettiği mandalina hasadına katılan Mustafa Canbey, dalından mandalina topladı.

Milletvekili Mustafa Canbey, “Marka şehir Balıkesir imajının güçlenmesi gecemizi gündüzümüze katmak zorundayız. Balıkesir'i ve Balıkesir’imizin değerlerini tüm dünyaya tanıtmak için çalışmalıyız. Balıkesir özellikle tarım ve hayvancılık sektörüne verdiği katkılarla ülkemizin en stratejik şehirlerinden biri olma yolunda ilerliyor. Biz de siyasiler olarak şehrimize bu yönde katkı sunmaya gayret gösteriyoruz” dedi.

Tarım sektörüne devletimizin önemli destekler verdiğini ifade eden Milletvekili Mustafa Canbey, “Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, iktidara geldiği günden bu yana her zaman tarımsal üretim yapan çiftçimizin yanında oldu. Bundan sonra da olmaya devam edecek. Bundan hiç kimsenin kuşkusu olmasın. Pandeminin getirdiği zorlukları da hep birlikte aşacağız” diye konuştu.

“Bereketli toprağında her türlü ürünün yetiştiği, lezzet durağı Balıkesir’imizde her gün yeni bir hasat yapılıyor.” diyen Milletvekili Dr. Mustafa Canbey, tüm üreticilere bereketli kazançlar diledi.

