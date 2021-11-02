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Balıkesir’in Edremit ilçesinde otomobil zeytinlik alana girerek zeytin ağacına çarparak durdu.

Edinilen bilgilere göre, kaza Güre Mahallesi Hattusa karşısı Doğa Hayat Yaşlı Bakımevi arkasında meydana geldi. 16 DY 677 plakalı araç bilinmeyen nedenle direksiyon hakimiyetini kaybederek zeytinlık alana girdi. Otomobil zeytin ağacına çarparak durdu. Kazaya Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Edremit İtfaiye Grup Amirliği, sağlık ve jandarma ekipleri müdahale etti. 2 kişinin yaralandığı kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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