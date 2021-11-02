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Balıkesir’e güvenli ve konforlu otogarlar Büyükşehir’den, ilçelere modern otogarlar

İHA

Balıkesir’e güvenli ve konforlu otogarlar Büyükşehir’den, ilçelere modern otogarlar

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz’ın talimatıyla ilçelerde atıl durumda bulunan otogarlar yenileniyor. Manyas’ta mevcut otogarın işlevini yitirmesi üzerine harekete geçen Büyükşehir Belediyesi, kısa sürede baştan aşağıya yenileyerek Manyas’a daha güvenli, konforlu ve modern bir toplu taşıma merkezi kazandırdı.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, ilçelerde kullanılmaz halde olan ve işlevini yitirmiş otogarları yenilemeye devam ediyor. Bu güne kadar; Susurluk, Edremit, Altınova ile Erdek’te otogarları yenileyen Büyükşehir Belediyesi, Manyas’ta atıl durumda bulunan ve yangından zarar gören mevcut otogarın yıkımını gerçekleştirerek 2020 yılı sonunda çalışmalara başladı. Yenilikçi, modern ve yolcu ihtiyaçlarını karşılayabilecek mobil bir toplu taşıma merkezi yapımı çalışmalarını tamamlayan Büyükşehir Belediyesi, 15 Eylül’de hizmete aldı. İlçedeki tüm yolcu dinamiklerinin düzenli bir yerde olmasına imkân sağlayan daha güvenli ve konforlu Manyas Toplu Taşıma Merkezi’nin açılışı, Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz’ın katılımlarıyla gerçekleştirildi.
Büyük kolaylık sağlıyor
Hem işletme sahipleri hem de vatandaşlar için büyük kolaylık sağlayacak Manyas Toplu Taşıma Merkezi; 7 bin metrekare açık alan üzerine; 300 metrekare kapalı alanda 8 peron olarak tasarlandı. Açık ve kapalı alanı bulunan kafeteryası da bulunan toplu taşıma merkezinde; açık alan minibüs ve otobüs parkı ile oto yıkama bakım alanı da bulunuyor.
Ayda 25 bin vatandaşa hizmet veriyor
Günde ortalama 65 ilçeler arası taşıma aracının giriş yaptığı toplu taşıma merkezinde bir şehirlerarası seyahat eden firma otobüsü de olmak üzere toplam; 8 kooperatif ve firma günde 800 ayda 25 bin vatandaşa hizmet veriyor.
Şehir içi trafiği rahatlatacak
Yıllardır atıl durumda bırakılan Manyas eski otobüs terminalinin yenilenmesiyle şehir içi trafik yükünü önemli ölçüde rahatlayacağını söyleyen Manyas Şoförler Odası Başkanı Aslan Piyaz “Daha konforlu, daha modern ve daha güvenli bir otogarın, Büyükşehir Belediyesi yatırımlarıyla Manyas’ımıza kazandırılması adına çok mutluyuz. Manyas Şoförler Odası, dolmuşçular, minibüsçüler ve şoför esnafı olarak Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz ve emeği geçenlere teşekkür eder, Manyas’ımıza hayırlı olmasını dilerim.” dedi.
Memlekete yapılan yatırım önemli
İlçeye gelen insanların ilk olarak otogarı göreceğini söyleyen Manyas Kaymakamı Koray Çelik “İlçemizin vizyonunu burada görecek, ilçemizi buradan tanımaya başlayacaklar. Bu nedenle otogarımızın, ilçemizin vizyonunu temsil ettiğini unutmadan bu bakış açısıyla bakmamız gerektiğini düşünüyorum. Ülkemizin gelişmesi açısından memlekete yapılan yatırım çok önemlidir, her tuğla koyandan Allah razı olsun. Hizmetleri için Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz’a çok teşekkür ediyorum.” dedi.
Başkan Barcin’den Başkan Yılmaz’a teşekkür
İlçenin en büyük sorununun otopark sıkıntısı olduğunu belirten Manyas Belediye Başkanı Tancan Barcin “Yücel Başkanıma çok teşekkür ediyorum. Çünkü bu araçların tamamı yukarıda birikiyordu ve trafiği olumsuz etkiliyordu. İlçemize yeni otopark kazandırabilmek için yer tespit çalışmaları yapıyoruz. Tespit ettiğimizde Yücel Başkanımızla paylaşarak yapılmaları için çalışmaları sürdüreceğiz. Toplu taşıma merkezinin, tüm Manyaslılara hayırlı olmasını diliyorum.” diye konuştu.
Manyas’a yakıştı
Yeni terminalin Balıkesir ve Manyas’a yakıştığını söyleyen Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz “Balıkesir; İstanbul’un 3, Kocaeli’nin ise 6 katı büyüklüğe sahip. Gerçekten çok büyük bir şehiriz. O nedenle şehrin ihtiyacı çok oluyor. Ancak bir o kadar da güçlüyüz çünkü insan kaynağımız çok değerli. Büyükşehir bir medeniyet projesi. Büyükşehir Belediyesi olarak her yerdeyiz. Sorunların çözümü, ihtiyaçların giderilmesi konusunda 20 ilçeyle uyum içerisinde hızlı aksiyon alabiliyoruz” açıklamasında bulundu.
Terminaller artık daha konforlu
Büyükşehir Belediyesi’nin; projelerdeki hızı, niteliği, Türkiye ve uluslararası alanlarda aldığı desteklerle Balıkesir’in değerine değer kattığını ifade eden Başkan Yücel Yılmaz, Susurluk Terminali’nin açılışını geçtiğimiz aylarda yaptıklarını, Edremit Terminali’ndeki çalışmalarda ise sona yaklaştıklarını belirterek “Toplu taşımadaki standartları arttırmak için şehrimizin dört bir köşesindeki otogarları yeniliyoruz. Büyükşehir olarak amacımız şehrimizdeki terminalleri daha güvenli ve daha konforlu hale getirmek.” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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