(Özel) Sonbaharda Kazdağları off road meraklılarının uğrak noktası oldu

Kazdağları sonbahar aylarının gelmesiyle farklı bir güzelliği büründü. Off Road meraklıları ise bu eşsiz güzellikleri görmek ve yaşamak için özel yapım donanımlı araçları ile bölgede etkinlikler yapıyor.

Türkiye’nin çeşitli yerlerinden 4x4 Safari & Kamp Karavan Grubu üyeleri Kazdağlarında iki günlük bir etkinlik ile sonbaharın güzelliklerini kamp yaparak yaşadılar. Özel donanımlı araçları ile Kazdağları’nın zorlu ve çamurlu yollarında zaman zaman bata çıka ilerleyen grup üyeleri Dalak Suyu mevkiinde kamp yaptılar. Gün içinde ise özel donanımlı arazi araçları ile Kazdağları’nın sonbahar güzellikleri arasında zorlu koşullarda off road yapma imkanı buldular.

Kazdağları özellikle güneyde Balıkesir ve kuzeyde Çanakkale üzerinden çeşitli parkurlar ile doğa sporlarını sevenleri yılın her mevsiminde ayrı güzellikler sunmaya devam ediyor.

