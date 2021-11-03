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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Balıkesir'de polisten 37 şahsa gözaltı

İHA

Balıkesir'de polisten 37 şahsa gözaltı

Balıkesir'de asayiş ve narkotik polislerinin il genelinde yaptıkları Huzur operasyonlarında 37 şahıs gözaltına alınırken, adli makamlara sevk edilen 6 kişi tutuklandı.
Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince genel güvenliği ve asayişi sağlamak amacıyla il merkezi, Ayvalık, Balya, Bandırma, Edremit, Erdek, Gömeç, Gönen, Manyas ve Susurluk ilçelerinde 01.11.2021 tarihinde yapılan çalışmalarda çeşitli suçlardan aranan 23 şahıs gözaltına alınırken, adli makamlara sevk edilen 6 kişi tutuklandı. Yapılan aramalarda; 2 adet ateşli silah ve bu silahlara ait 25 adet fişek, 4 adet tüfek ve bu tüfeklere ait 16 adet kartuş, 1 adet kurusıkı tabanca ve bu tabancaya ait 6 adet fişek ele geçirildi.
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince uyuşturucu madde ticaretini, kullanımını ve sokak satıcılarının faaliyetlerini önlemeye yönelik olarak 01/11/2021 tarihinde il merkezi, Ayvalık, Bandırma ve Edremit ilçelerinde yapılan 11 ayrı çalışmada, 14 şahıs gözaltına alınırken, 1 şahıs adli makamlara sevk edilmek üzere gözaltına alındı ve 13 şahıs ise haklarında yapılan adli işlemler neticesi serbest bırakıldı. Olaylarla ilgili yapılan aramalarda; 14,09 gram metamfetamin, 331,64 gram esrar, 4 adet ecstasy hap, 29 adet sentetik ecza hap, 1 adet hassas terazi, 3 adet uyuşturucu madde içiminde kullanılan payp aparat ele geçirildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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