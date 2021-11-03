Ayvalık’ta polis ve öğrencilerden “Bir Hareketine Bakar Hayat” uygulaması

Milli Eğitim Bakanlığı’nın desteğiyle İçişleri Bakanlığı tarafından trafik güvenliğine dikkat çekmek maksadıyla “Bir Hareketine Bakar Hayat” sloganıyla başlatılan kampanya okulların çıkış noktalarında uygulanıyor.

Ayvalık’ta İlçe Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki Trafik Büro Amirliği ekipleri tarafından okulların öğrencilerinin de katılımıyla gerçekleşen uygulamalar kapsamında; okul çıkışlarındaki yaya geçitlerinde öğrencilerin geçişine öncelik veren sürücülere polis ekipleri ve öğrenciler tarafından karanfiller hediye edildi. Kasım ayı boyunca sürecek kampanya vatandaşlar ve öğrenci velileri tarafından da memnuniyetle karşılandı.

Ayvalıklı vatandaşlardan Salih Metin uygulamadan duyduğu memnuniyeti ifade ederek, “Yaya geçitlerinde, yayalara öncelik verilmesi konusunda farkındalık oluşturdukları için tüm trafik polislerine teşekkür ediyorum. Okul çıkışlarında öğrencilerimiz maalesef tehlike altındalar. Sürücülerimiz ne yazık ki seyir halindeyken yayalara çok fazla dikkat etmeyip, gaza basmaktalar. Olası kötü bir olayla karşılaşmamak adına bence İçişleri Bakanlığı öncülüğünde gerçekleştirilen bu proje çok güzel bir çalışma. Bu projeye öğrencilerimiz de dahil edildi. Öğrencilere de bir farkındalık oluşturan bu çalışmanın kalıcı olabileceğine inanıyorum” dedi.

"Bir Hareketine Bakar Hayat” sloganıyla düzenlenen kampanyanın Ayvalık’ın en hareketli noktalarında uygulanacağı öğrenildi.

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