Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesine başarı belgesi verildi

Bursa Uludağ Üniversitesi ev sahipliğinde, Bursa İl Sağlık Müdürlüğünce yapılan “Pandemi Dönemi ve Sonrasında Türkiye’de Organ Bağışının Geliştirilmesi ” konulu Sempozyumunda organ nakli ve bağışında emeği geçen ve başarılı olan hastaneler onurlandırıldı.

Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesinin Türkiye genelindeki ilçe hastaneleri arasında 1. Olması sebebiyle, başarı belgesi Bursa İl Sağlık Müdürü Dr. Fevzi Yavuzyılmaz tarafından, Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Dr. Öğr. Üyesi Muzaffer Şenveli’ ye takdim edildi.

Uludağ Üniversitesi ev sahipliğinde, Bursa İl Sağlık Müdürlüğünce yapılan “Pandemi Dönemi ve Sonrasında Türkiye’de Organ Bağışının Geliştirilmesi ” konulu sempozyumuna Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Doku, Organ Nakli ve Diyaliz Hizmetleri Dairesi Başkanı Dr. Fatih Kacıroğlu Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Süleyman Çelik, Bursa UÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz Bursa İl Sağlık Müdürü Dr. Fevzi Yavuzyılmaz, Balıkesir İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Serkan Kadir Keskin, Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Dr. Öğr. Üyesi Muzaffer Şenveli, Bursa UÜ Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ekrem Kaya ile birlikte Çanakkale ve Bilecik İl Sağlık müdürleri, akademisyenler, sağlık çalışanları, organ bağışı ile hayata tutunan hastalar ile yakınları katıldı.

Programda organ nakli ve bağışında emeği geçen ve başarılı olan hastaneler onurlandırıldı. Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesinin Türkiye genelindeki ilçe hastaneleri arasında 1. Olması sebebiyle, başarı belgesi Bursa İl Sağlık Müdürü Dr. Fevzi Yavuzyılmaz tarafından, Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Dr. Öğr. Üyesi Muzaffer Şenveli’ ye takdim edildi.

Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Dr. Öğr. Üyesi Muzaffer Şenveli, organ nakli bekleyen insanların yaşadığı sorunlara dikkat çekerek, organ bağışı yetersizliği yüzünden her yıl organ bekleme listelerine binlerce hastanın eklendiğini ve yine her yıl binlerce hastanın da organ nakli beklerken hayatını kaybettiğini belirtti. Başhekim Şenveli, "Bizler bu güne kadar, Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görev yapan, her zaman bu durumu önceliklerimiz arasında tutan gayretli ekiplerimiz ile Her Bağış Bir Hayattır diyerek çalıştık ve çalışmaya da devam edeceğiz." dedi. Başhekim Muzaffer Şenveli, 39 kasım tarihleri arasında gerçekleştirilen ve çeşitli farkındalık etkinlikleri düzenlenen organ bağışı haftasında, Hastanemiz bünyesinde ve ilçemizde vatandaşlarımızın yoğun olduğu bir çok noktada organ bağışının önemi konulu eğitim ve stand faaliyetlerinin yapılacağını ifade ederek, duyarlı vatandaşlarımızı organ bağışı yapmaya davet etti. .

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.