Atatürk Şehir Hastanesi organ bağışında dikkat çekiyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Atatürk Şehir Hastanesi organ bağışında dikkat çekiyor

İHA

Atatürk Şehir Hastanesi organ bağışında dikkat çekiyor

Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi organ bağışı konusunda yaptığı çalışmalar sonucunda 2021 yılının ilk 10 ayında 16 donör ile 33 kişinin hayatına dokunuş yaptı. Bağışlanan her organ filizlenen bir candır diyerek sürdürdükleri organ bağışı konusunda ülke genelinde büyük başarı elde eden Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi çalışmalarıyla da diğer hastanelere örnek oluyor.

Her yıl ülke genelindeki organ bağışı sayıları dikkate alındığında ilk sırada yer alan Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi Organ Bağışı Koordinatörlüğü’nde görevli doktorlar başarılı çalışmalarıyla göz dolduruyor. Bu yıl yapılan organ bağışı sayısıyla yine ödül alan Atatürk Şehir Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Volkan Yüksel gelen başarının ekip işi olduğunu dile getirdi. Tüm Türkiye’ye örnek olmaya devam etmek için çalıştıklarını da kaydeden Başhekim Volkan Yüksel bir insan hayatına dokunmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti.

“Organ nakli iki türlü yapılıyor”
Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Volkan Yüksel beraberinde Yoğun Bakım Uzmanı Uzm. Dr. Volkan Yanar, Anestezi Uzmanı Dr. Gökhan Kılınç ve Organ Nakil Koordinatörü Çöken ile birlikte basın toplantısı düzenledi. Başhekim Yüksel organ bağışıyla ilgili şu açıklamada bulundu:
“Organ ve doku nakli tüm dünyada kabul görmüş bir tedavi yöntemidir. Organ nakli iki şekilde yapılır; canlıdan canlıya veya beyin ölümü gerçekleşmiş kişilerden yani kadavradan yapılan nakillerdir. Kadavradan organ nakli, sadece yoğun bakımlarda çoğunlukla beyin kanaması, ağır kafa travmaları, trafik kazaları gibi sebeplerle solunum cihazına bağlı yatan, beyin ölümü gelişmiş kişilerden yapılabilir. Organ naklinde temel felsefe canlı donörleri riske etmeden, beyin ölümü gerçekleşmiş, beyin dışındaki bütün organları çalışan ve tıbben sağlıklı donörler insanların organlarıyla hastaları yaşama tutundurmaktır. Ayrıca kalp, kornea gibi doku ve organların canlı donörden alınması mümkün değildir.

“Beyin ölümü olan hastalardan organ alınıyor”
Beyin ölümü kavramı ile bitkisel hayat ve koma kavramları sık sık karıştırılmaktadır. Bitkisel hayat ve koma tanısı alan hastalarda bazı beyin fonksiyonları çalışmaktadır ve tıbbi destek ile yıllarca yaşayabilirler. Beyin ölümü ise beynin tüm fonksiyonlarının tam ve geri dönüşsüz olarak ortadan kalkması olarak tanımlanmaktadır. Beyin ölümü gerçekleşen kişide ne kadar tıbbi destek sağlanırsa sağlansın bir süre sonra diğer organlar da işlevlerini kaybeder. Bu kişiler tıbben ve yasal olarak ölü kabul edilir. Beyin ölümü gerçekleşmemiş, bitkisel hayat veya komadaki kişilerden organ nakli yapılması söz konusu değildir.
“Bir kişi organlarını bağışlayarak 8 kişinin hayatını kurtarabilir”
Organ bağışı kişinin hayatta iken kendi iradesiyle, organlarının bir kısmının veya tamamının ölümünden sonra başkalarının tedavisi için kullanılmasına izin vermesidir. Bir insan organlarını bağışlayarak, "8" insanın hayatını kurtarabilir.

“Dinen bir sakıncası yok”
Türkiye’de organ bağışının istenilen düzeye ulaşamamasında bilgi eksikliği, önyargılar ve yanlış inanışlar rol oynamaktadır. İslam dininde başka bir insanın yaşamını kurtarmak, zor durumda olan insanlara iyilik amacıyla yardımcı olmak esastır. Kur’anı Kerim’deki Maide Suresi’nin iki ayeti insan yaşamını kurtarmanın ve yardımlaşmanın önemini açıklamaktadır. Ayet 32 kim bir kimsenin hayatını kurtarırsa o sanki bütün insanlığı kurtarmışçasına sevap kazanır demektedir. Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu da organ naklinin caiz olduğunu açıklamıştır. Gelişmiş ülkelerde organ nakillerinin çoğu kadavra vericilerden sağlanırken, gelişmekte olan ülkelerin temel sorunlarından biri kadavradan gerçekleştirilen organ nakillerinin yeterli düzeyde olmamasıdır. Avrupa ve ABD’de organ vericilerinin %7580’i kadavra iken, Türkiye’de ise organ nakillerinin %7580’i canlıdan alınan organlarla gerçekleştirilmektedir.

“20 binin üzerinde böbrek nakli bekleyen hasta var”
Ülkemizde 60 bin insan diyalize giriyor, 20 binin üzerinde insan böbrek nakli bekliyor. Yılda 4 bine yakın böbrek nakli yapılmasına rağmen, bağış sayısı az olduğu için hasta sayısı azalmıyor. Nakil bekleyen hastalar için daha çok gönüllüye ihtiyaç var. İnsanlarımızın bu noktada hassasiyetle davranması, özellikle ölen yakınlarının organlarını bağışlama noktasında bir gün kendilerine ya da bir yakınlarına organ ihtiyacı olacağı düşüncesiyle hareket etmelidir.

“Kovid19 hastalarının organları kullanılamıyor”
Kovid19 pandemisi döneminde beyin ölümü ve aile izin sayılarında tüm dünyada ve Türkiye’de belirgin düşüş yaşanmıştır. Ülkemizde beyin ölümü deklarasyon sayısı bir önceki yıla oranla 2020’de %40, son 10 yılın ortalamasına göre %25 azalmıştır. Aile izin oranı ise pandemi yılında bir önceki yıla göre %50, son 10 yılın ortalamasına göre %25 azalmaya tekabül etmiştir. Hastanelerde Covid19 nedeniyle doluluk oranlarındaki artışın yanı sıra tespit süreçleri zorlaştı. Yoğun bakım şartlarında beyin ölümü gerçekleşmiş hastaların koronavirüs nedeniyle enfekte olup olmadıklarının anlaşılması için bir dizi tetkik, radyolojik araştırma ve klinik gözlem sürecinden geçiriliyor. Hasta Kovid19 ise organları kullanılamıyor.
“Türkiye’ye örnek olmaya devam ediyoruz”
Her ne kadar organ bağışı sayısında azalma olsa da daha önce defalarca bu konuda Türkiye birincisi olan Balıkesir zorlu pandemi şartlarında da organ bağışı konusunda tüm Türkiye’ye örnek olmaya devam etmektedir. Bu konudaki yüksek hassasiyeti için tüm Balıkesir halkına şükranlarımı sunuyorum. 39 Kasım organ bağışı haftası vesilesiyle tüm halkımızı organ bağışçısı olmaya davet ediyorum. Bu yıl ilk 10 ayda 16 donörden toplam 33 organ bağışı aldık.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesine başarı belgesi verildi
YEREL HABERLER Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesine başarı ...
Ayvalık’ta polis ve öğrencilerden “Bir Hareketine Bakar Hayat” uygulaması
YEREL HABERLER Ayvalık’ta polis ve öğrencilerden “Bir Hareketine ...
Hasan Basri Çantay Gazetecilik Ödülleri sahiplerini buluyor TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un katılacağı törende, 14 dalda özel ödül verilecek
YEREL HABERLER Hasan Basri Çantay Gazetecilik Ödülleri sahiplerini ...
Başkan Yılmaz’dan, 'Küresel Belediye Başkanları Sözleşmesi’ne imza Balıkesir 2050’ye kadar karbonsuz şehir olacak
YEREL HABERLER Başkan Yılmaz’dan, 'Küresel Belediye Başkanları ...
Kırma zeytinin inceliklerini öğrendiler
YEREL HABERLER Kırma zeytinin inceliklerini öğrendiler
'Bacasız fabrika' zeytinliklerde 30 bin kişi çalışıyor
YEREL HABERLER 'Bacasız fabrika' zeytinliklerde 30 bin kişi ...
Balıkesir'de kablo çalan 4 zanlıya tutuklama
YEREL HABERLER Balıkesir'de kablo çalan 4 zanlıya tutuklama
Balıkesir'de polisten 37 şahsa gözaltı
YEREL HABERLER Balıkesir'de polisten 37 şahsa gözaltı
(Özel) Sonbaharda Kazdağları off road meraklılarının uğrak noktası oldu
YEREL HABERLER (Özel) Sonbaharda Kazdağları off road meraklılarının ...
Vali Şıldak'tan pandemi uyarısı
YEREL HABERLER Vali Şıldak'tan pandemi uyarısı
Ege tiyatroları Altıeylül’de buluşuyor
YEREL HABERLER Ege tiyatroları Altıeylül’de buluşuyor
Bandırma'da sikke operasyonu
YEREL HABERLER Bandırma'da sikke operasyonu
Husumetlisine kurşun yağdırdı, o anlar kameraya yansıdı Kişinin vurulması güvenlik kamerasına saniye saniye böyle yansıdı
YEREL HABERLER Husumetlisine kurşun yağdırdı, o anlar kameraya ...
Balıkesir’e güvenli ve konforlu otogarlar Büyükşehir’den, ilçelere modern otogarlar
YEREL HABERLER Balıkesir’e güvenli ve konforlu ...
Husumetlisini tokatlayıp, tabancayla vurdu; o anlar kamerada
YEREL HABERLER Husumetlisini tokatlayıp, tabancayla vurdu; o anlar ...
Zeytin ağacına çarparak durdu
YEREL HABERLER Zeytin ağacına çarparak durdu
Başkan Çabuk, "Öğretmenlik Meslek Kanunu beklentileri karşılamalı"
YEREL HABERLER Başkan Çabuk, "Öğretmenlik Meslek Kanunu beklentileri ...
Balıkesir’de köylü kadınlar organik bal ve propolis üretecek
YEREL HABERLER Balıkesir’de köylü kadınlar organik bal ve propolis ...
Balıkesir Üniversitesi’nde 2021-2022 sezonu zeytinyağı ve zeytin ürünlerinin üretimine başlandı
YEREL HABERLER Balıkesir Üniversitesi’nde 2021-2022 sezonu ...
Milletvekili Mustafa Canbey’den iki günde iki hasat
YEREL HABERLER Milletvekili Mustafa Canbey’den iki günde iki hasat
Balıkesir'de jandarmadan 51 şahsa gözaltı
YEREL HABERLER Balıkesir'de jandarmadan 51 şahsa gözaltı
Balıkesir'de polisten 240 şahsa 'Huzur' operasyonu
YEREL HABERLER Balıkesir'de polisten 240 şahsa 'Huzur' operasyonu
"Zeytin Borsası" Kamyon Garajı'nda kuruldu
YEREL HABERLER "Zeytin Borsası" Kamyon Garajı'nda kuruldu
Burhaniye’de Dr. Berna Köse Tuncel unutulmadı
YEREL HABERLER Burhaniye’de Dr. Berna Köse Tuncel unutulmadı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.